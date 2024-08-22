Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı

Türkiye, son 24 saattir İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan villayı konuşuyor.
Türkiye, son 24 saattir İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan villayı konuşuyor.
Boğaz'ın çivi bile çakılması yasak bölgesinde anıt ağaçların kesilerek yapıldığı bu kaçak villaya iznin nasıl verildiği büyük merak konusuyken bölgedeki imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu usulsüzlüğe ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıkladı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.
"BİZ İZİN VERDİK AMA BU KADAR DEĞİL"
Skandal ortaya çıkınca İBB'den daha vahim bir açıklama geldi. İBB açıklamasında belediyenin aslında basit onarım izni verdiğini ve villanın mühürlendiğini savundu.
DENETİMSİZLİK!
Ancak İBB'nin mühürlendi dediği yapıda inşaatın devam etmesi denetimin olmadığını gözler önüne serdi.
SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMDEN SONRA
Söz konusu villanın Ekim 2023'te ve seçimlerde Üsküdar'ın CHP yönetimine geçmesinden sonra yani Nisan 2024'te havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
İki görüntü arasındaki ağaç katliamı çok net bir şekilde gözler önüne serildi.
CHP'nin, Üsküdar Belediyesi kendi partisine geçince ağaç katliamına göz yumması her fırsatta çevrecilik konusunda sadece halkı galeyana getirip duyar kastığını bir kez daha gösterdi.
ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ
10 yıl Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Hilmi Türkmen, İBB'nin bu açıklamasına tepki gösterdi.
Türkmen, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye "Tamamen yetki ve sorumluluk alanında yaşanan bu vahim konu ile ilgili "biz bu kadarına izin vermemiştik aslında" demiş verdiği telaşlı cevapta İBB. O zaman soralım; Bunların hepsi asırlık, anıt ağaçlar; tam olarak kaç tanesinin kesilmesine izin vermiştiniz???" diye sordu.