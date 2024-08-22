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Türkiye'nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra ağaç katliamı

İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villa gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu villa hakkında soruşturma başlatılırken imar yetkisi veren İBB’den skandal bir açıklama geldi. İBB “Biz basit onarım izni verdik” derken söz konusu kaçak villanın seçimden önce ve Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. İki görüntü arasındaki ağaç katliamı çok net bir şekilde gözler önüne serildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 18:24 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 18:56
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı

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Türkiye, son 24 saattir İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan villayı konuşuyor.

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Boğaz'ın çivi bile çakılması yasak bölgesinde anıt ağaçların kesilerek yapıldığı bu kaçak villaya iznin nasıl verildiği büyük merak konusuyken bölgedeki imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Vaniköy'deki kaçak villaVaniköy'deki kaçak villa

Söz konusu usulsüzlüğe ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıkladı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DedetaşCHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

"BİZ İZİN VERDİK AMA BU KADAR DEĞİL"
Skandal ortaya çıkınca İBB'den daha vahim bir açıklama geldi. İBB açıklamasında belediyenin aslında basit onarım izni verdiğini ve villanın mühürlendiğini savundu.

Türkiye'nin konuştuğu kaçak villaTürkiye'nin konuştuğu kaçak villa

DENETİMSİZLİK!
Ancak İBB'nin mühürlendi dediği yapıda inşaatın devam etmesi denetimin olmadığını gözler önüne serdi.

Ekim 2024'te çekilen görüntüEkim 2024'te çekilen görüntü

SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMDEN SONRA
Söz konusu villanın Ekim 2023'te ve seçimlerde Üsküdar'ın CHP yönetimine geçmesinden sonra yani Nisan 2024'te havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Seçimlerde Üsküdar Belediyesi CHP yönetimine geçmesinden hemen sonra (Nisan 2024'te) çekilen görüntüSeçimlerde Üsküdar Belediyesi CHP yönetimine geçmesinden hemen sonra (Nisan 2024'te) çekilen görüntü

İki görüntü arasındaki ağaç katliamı çok net bir şekilde gözler önüne serildi.

Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa dron ile görüntülendi!

CHP'nin, Üsküdar Belediyesi kendi partisine geçince ağaç katliamına göz yumması her fırsatta çevrecilik konusunda sadece halkı galeyana getirip duyar kastığını bir kez daha gösterdi.

ESKİ BAŞKANDAN TEPKİ
10 yıl Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Hilmi Türkmen, İBB'nin bu açıklamasına tepki gösterdi.

Türkmen, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye "Tamamen yetki ve sorumluluk alanında yaşanan bu vahim konu ile ilgili "biz bu kadarına izin vermemiştik aslında" demiş verdiği telaşlı cevapta İBB. O zaman soralım; Bunların hepsi asırlık, anıt ağaçlar; tam olarak kaç tanesinin kesilmesine izin vermiştiniz???" diye sordu.

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