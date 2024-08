İlk cuma namazını TBMM’de kıldı! Dünyaca ünlü sporcu ABD’li Jeff Monson: Türkiye’nin Filistin konusundaki duruşunu takdir ediyorum

Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson.





"HER ÜLKE TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALMALI"

Monson, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret ederek, "Kendisi sadece çok bilgili bir insan değil, aynı zamanda çok nazik biri. Filistin halkını, Müslüman toplumunu ve küresel toplumu, hatta gayrimüslimleri bile destekliyor. Benim için şaşırtıcı olan şey, sadece Türkiye'ye, Müslümanlara, kendi parlamentosuna veya kendi halkına bakmamasıydı. Türkiye'ye küresel anlamda ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına nasıl yardımcı olabileceği açısından bakıyordu. Bu da benim ve Türkiye için çok aydınlatıcı oldu." ifadelerini kullandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye, Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Monson, "Türkiye'ye geldim. Her yerde Filistin halkını destekleyen afişler görüyorum. Burada konuştuğum herkes Filistin halkını destekliyor. Bence bu ülke Filistin'i gördüğüm, konuştuğum ya da okuduğum diğer tüm ülkelerden daha fazla destekliyor. Sayın Erdoğan'ın Filistin'i desteklediğini biliyordum ama bu düzeyde olduğunu bilmiyordum." dedi.



Monson, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye ziyaretini hatırlatarak, "Yani Türkiye sadece konuşmuyor. Şimdi de Gazze'deki insanlara destek olmak için delegeler gönderiyorlar. Oradaki mültecileri getiriyorlar. İnsani yardım gönderiyorlar. Sadece desteklemekten bahsetmiyorlar, gerçekten destekliyorlar. Bence her ülke Türkiye'yi örnek alsa, bu insani krizi hafifletebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.