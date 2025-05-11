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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde soğuk ve yağışlı hava yine kendini gösterdi. Geçtiğimiz hafta yaz havası yaşarken Cuma akşamından itibaren başlayan soğuk ve yağışlı hava bu hafta da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerinde 10 ili sarı kodla uyarırken İstanbul'a da sağanak yağış için tarih verdi. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:13
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor


Yarın hava nasıl olacak? sorusu haftanın ilk iş günü işe gideceklerin yanıtını merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız yaz havası bu hafta yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakıyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık yayınladığı hava durumuna göre, Pazartesi günü Trakya'nın batısı, İç Anadolu ve Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

Salı günü ise Trakya'nın batısında gök gürültülü sağanak, Marmara'da rüzgar, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

Çarşamba günü yurdun batısında bulutlu hava hakimken Ankara ve çevre iller, Doğu Karadeniz, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

Perşembe günü ise Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

CUMA GÜNÜ İSTANBUL DAHİL MARMARA GENELİNDE SAĞANAK

Cuma günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi Kuzey Ege illerinde ve Doğu Anadolu'daki Hakkari Şırnak, Siirt, Van ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 21°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 28°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 27°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

AKDENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden sonra Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURDUR 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya2nın güneyi ve Karaman hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı