Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da sağanak alarmı! Sıcaklıklar düşüyor

CUMA GÜNÜ İSTANBUL DAHİL MARMARA GENELİNDE SAĞANAK Cuma günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi Kuzey Ege illerinde ve Doğu Anadolu'daki Hakkari Şırnak, Siirt, Van ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa'nın doğusu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR 22°C

Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE 23°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL 20°C

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 29°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR 28°C

Parçalı bulutlu MUĞLA 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden sonra Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu BURDUR 26°C

Parçalı ve çok bulutlu HATAY 31°C

Parçalı ve çok bulutlu