ABD’li Albay Douglas McGregor’dan alçaklık itirafı: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz!

"Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenleri İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyş de buradan haber edeyim.
ABD geçtiğimiz ay Haseke'de PKK'ya Avenger Hava Savunma sistemleri gönderdi
"PKK VE DİĞER ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIYORUZ"
Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..."
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ
Takvim.com.tr daha önce ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği defalarca kez gündeme getirdi. ABD'nin her yıl PKK için bütçe ayırdığı bilinirken ABD'li askerlerin özellikle Suriye sınırımızda yuvalanan PKK'lılara silah ve paraşüt eğitimi dahil birçok alanda destekl verdiği manşet manşet anlatıldı.
ABD PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdi
SON DÖNEMDE ARTAN SİLAH VE FÜZE YARDIMLARI YAPILDI
ABD 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.
14 Temmuz'da ise Avenger Hava Savunma sistemlerinin yer aldığı sevkiyat gerçekleştirildi. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gittiği biliniyor.