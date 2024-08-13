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ABD'li Albay Douglas McGregor'dan alçaklık itirafı: Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz!

Sözde müttefik ABD'nin terör örgütü PKK'yı Türkiye'ye karşı saldırtmak için beslediği bu kez ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor tarafından itiraf edildi. ABD'li Douglas McGregor, savaşın kapıda olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." itirafında bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 11:23 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 11:45
ABD’li Albay Douglas McGregor’dan alçaklık itirafı: Türkiye’ye saldırması için Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz!

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Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'nın köşeye sıkışmasını sağlarken sözde müttefik ABD teröristleri beslemeye devam ediyor.

ABD'DEN OLAY İTİRAF
ABD'nin terör örgütü PKK'yı Türkiye'ye karşı saldırtmak için desteklediği bu kez ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor tarafından itiraf edildi.

"TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ"
ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor verdiği bir röportajda savaşın kapıda olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." itirafında bulundu.

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PKK'ya daha önce de destek verdiklerini itiraf eden ABD'li Albay şu skandal sözleri söyledi:

"Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenleri İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyş de buradan haber edeyim.

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"PKK VE DİĞER ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIYORUZ"
Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..."

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ABD'den bir skandal daha! CENTCOM Komutanı Erik Kurilla PKK'lı teröristlerle görüştü

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ
Takvim.com.tr daha önce ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği defalarca kez gündeme getirdi. ABD'nin her yıl PKK için bütçe ayırdığı bilinirken ABD'li askerlerin özellikle Suriye sınırımızda yuvalanan PKK'lılara silah ve paraşüt eğitimi dahil birçok alanda destekl verdiği manşet manşet anlatıldı.

ABD PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdiABD PKK'lı teröristlere silah eğitimi verdi

SON DÖNEMDE ARTAN SİLAH VE FÜZE YARDIMLARI YAPILDI
ABD 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

14 Temmuz'da ise Avenger Hava Savunma sistemlerinin yer aldığı sevkiyat gerçekleştirildi. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gittiği biliniyor.

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