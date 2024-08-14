SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail'in sözcüsü oldu! MİT'e 'Haniye' iftirası MOSSAD'a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv'den mi?

PKK elebaşları sıraya girip İsrail'in avukatlığına soyundu. Büyükbaş terörist Duran Kalkan, "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını atarak siyonistleri aklamaya çalıştı. Kalkan'dan sonra bir diğer teröristbaşı Bese Hozat, MİT'e iftira atıp hem İsrail'e hem de güvenlik zaafiyeti sonucu Haniye'nin şehadetine yol açan İran'a alan açtı. Ancak bu kalleş iftirayı yine MİT çökertti. Haniye'ye yönelik İstanbul ve Doha’da daha önce planlanan iki ayrı suikastın MİT’in girişimleriyle önlendiği ortaya çıktı. Peki, PKK neden ısrarla İsrail'in sözcülüğünü yapıyor? İşte arka planda yatan gerçek...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 11:48 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 12:14
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör örgütü PKK, İsrail'in taşeronu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kandil'deki elebaşları sıraya girip İsrail'in sözcülüğüne soyundu.

Geride bıraktığımız günlerde teröristbaşı Duran Kalkan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili alçak bir iftira ortaya attı.

PKK elebaşı Duran KalkanPKK elebaşı Duran Kalkan

PKK'DAN SİYONİSTLERİ AKLAMA ÇABASI

İsrail makamları ve MOSSAD'ın kalleş suikastı üstlenen açıklamalarını görmezden Kalkan, "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını atarak siyonistleri aklamaya çalıştı.

Abbas kod Duran Kalkan'dan sonra sahneye elebaşı Bese Hozat çıktı.

PKK elebaşı Bese HozatPKK elebaşı Bese Hozat


Hozat, "Haniye'nin öldürülmesinde de MİT'in, Türkiye'nin rolü var" diyerek hem İsrail'e hem de güvenlik zaafiyeti sonucu Haniye'nin şehadetine yol açan İran'a alan açtı.

Teröristbaşı Kandil'deki ininden şu ifadeleri kullandı:

Geçen gün Abbas arkadaş da (Duran Kalkan) değerlendirdi, Haniye'nin öldürülmesini. Türkiye bu savaşı tabii çok istediği için, Haniye'nin öldürülmesinde de MİT'in, Türkiye'nin rolü var dedi, arkadaş. Evet, Türkiye bu savaşı çok istiyor. Gerçekten Haniye'nin öldürülmesini de buna vesile yapmak istedi, bu açıdan da çok ciddi çalıştı, halen de çalışıyor. Türkiye'nin de yararınadır bir İsrail ve İran savaşı. Bu anlamda MİT'in rolünün olduğu bir gerçek.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail HaniyeTahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye

İsrail'in taşeronu PKK elebaşlarının iddialarının aksine Türkiye savaşın bölgeye yayılmaması için elinden geleni ardına koymuyor. Uluslararası kamuoyuna İsrail'e yönelik baskıların artması için çağrıda bulunuyor.

PKK'IN İFTİRASINI ÇÖKERTEN GERÇEK: HANİYE'YE YÖNELİK PLANLANAN İKİ SUİKASTI MİT ÇÖKERTTİ

Elebaşlarının "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını ise MİT çökertti.

Tahran'da şehit olan Haniye'ye yönelik İstanbul ve Doha'da daha önce planlanan iki ayrı suikastın MİT'in girişimleriyle önlendiği ortaya çıktı.

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Hamas'tan bir yetkiliye dayandırılan söz konusu iddiayı doğruladı.

Milliyet'e konuşan Turan, "Haniye ülkemize ziyarete gelince üst düzey bir koruma sağlanmış ve kendisini hedef alan odakların hain emellerine ulaşması engellenmişti. Yabancı ülkelere giden misafirlerin korunması o ülkenin hem görevi hem de itibarıdır. MİT daima bu bilinçle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. Turan, "Haniye, Siyonist çetelerin ve onların yanında duran istihbarat örgütlerinin hedefindeydi. MİT'in zamanında ve yerinde müdahaleleriyle bu suikastlar önlendi" ifadelerini kullandı.

Gazze kasabı NetanyahuGazze kasabı Netanyahu

Peki, PKK'nın İsrail'in avukatlığına soyunmasının arka planında ne yatıyor?

Bu durumu daha iyi anlamak için PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.

Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"

Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destekNetanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.

Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskovada mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşmaBaşkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskovada mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma



ŞAM VE RUSYA, ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ

Öte yandan Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Şam ve Moskova, Ankara ile aynı çizgiye geldi.

Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti. Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.

Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi. Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor.

Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.

İsrailin taşeronu PKK! Arz-ı Mevud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkandan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiyeye gelecekİsrailin taşeronu PKK! Arz-ı Mevud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkandan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiyeye gelecek
Türkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanıTürkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti 23 yaşında! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video…
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı: Toplu insan ölümü
Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar
Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti
Beren Su Bolat’ın ölümünde bilirkişi raporu çıktı: ABB’nin korkunç ihmali!
AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! | İşte o isimler | AK Parti 23’üncü kuruluş yıl dönümü
Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek
Konut ilanlarında yeni dönem! 15 Eylül’de devreye giriyor! Bunu yapmayan ilan veremeyecek! Dikkat çeken 3 ay detayı
Külliye’de kritik görüşme | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan ile görüşecek! Katil İsrail’in zulmünü dünyaya haykıracak
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi
Alanya’da safari aracı faciası: Babanın çabası yetmedi!
Spor yazarları Fenerbahçe- Lille maçını değerlendirdi | 2 oyuncuya eleştiri: Yardımcı olmadılar! Maçın kahramanı maçın ipini çekti
Türkiye CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullunun parasını Paris’te harcamasını konuşuyor! Hizmete gelince para yok reklam ve PR’a var
SON DAKİKA