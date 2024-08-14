PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye



İsrail'in taşeronu PKK elebaşlarının iddialarının aksine Türkiye savaşın bölgeye yayılmaması için elinden geleni ardına koymuyor. Uluslararası kamuoyuna İsrail'e yönelik baskıların artması için çağrıda bulunuyor.



PKK'IN İFTİRASINI ÇÖKERTEN GERÇEK: HANİYE'YE YÖNELİK PLANLANAN İKİ SUİKASTI MİT ÇÖKERTTİ



Elebaşlarının "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını ise MİT çökertti.



Tahran'da şehit olan Haniye'ye yönelik İstanbul ve Doha'da daha önce planlanan iki ayrı suikastın MİT'in girişimleriyle önlendiği ortaya çıktı.



TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Hamas'tan bir yetkiliye dayandırılan söz konusu iddiayı doğruladı.

Milliyet'e konuşan Turan, "Haniye ülkemize ziyarete gelince üst düzey bir koruma sağlanmış ve kendisini hedef alan odakların hain emellerine ulaşması engellenmişti. Yabancı ülkelere giden misafirlerin korunması o ülkenin hem görevi hem de itibarıdır. MİT daima bu bilinçle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. Turan, "Haniye, Siyonist çetelerin ve onların yanında duran istihbarat örgütlerinin hedefindeydi. MİT'in zamanında ve yerinde müdahaleleriyle bu suikastlar önlendi" ifadelerini kullandı.