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AFAD açıkladı! Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten kentteki son durum hakkında açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:43 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 11:10
AFAD açıkladı! Sivas’ta 4,1 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

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Sivas'ta saat 10.33'te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 9,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivas Karayün köyü olan 4,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başladı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Allah her türlü afetlerden ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan deprem nedeniyle kentte kısa süreli panik yaşandı.

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