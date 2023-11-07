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ABD'li askeri analist Douglas Macgregor'dan İsrail'e uyarı: Erdoğan'ı hafife almak hatadır

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken ABD ve Batı açık destek veriyor. Türkiye katliama karşı çıkarken Başkan Erdoğan, "Batı'nın İsrail'e borcu olabilir ama Türkiye'nin yok" dedi. Erdoğan "Katillerin yakasına yapışacağız" çıkışılyla Filistin konusundaki kararlı duruşunu gösterirken ABD'li askeri analist Douglas Macgregor'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki hassasiyetine dikkat çeken Douglas Macgregor İsrail'i uyararak, "Erdoğan'ı hafife almak hata olur." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 10:50 Güncelleme 07 Kasım 2023, 10:57
ABD’li askeri analist Douglas Macgregor’dan İsrail’e uyarı: Erdoğan’ı hafife almak hatadır

Katliamcı İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk demeden katlediyor.

Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirken Türkiye Filistin için net bir duruş sergiledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BATI'NIN OLABİLİR BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK
Geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.

KATİLLERİN YAKASINA YAPIŞACAĞIZ

Erdoğan son olarak hafta sonu Rize'de yaptığı konuşmada İsrail'e tepki göstererek "Katillerin yakasına yapışacağız" dedi. Erdoğan şunları söyledi:

"Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya dost ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin; mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs-ü Şerif'in diğer inançların mensuplarının da haklarını gözetecek şekilde mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır."

Erdoğan Filistin meselesinde, Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yaptıklarına da dikkat çekti.

ABD'Lİ ASKERİ ANALİSTTEN İSRAİL'E UYARI: ERDOĞAN'I HAFİFE ALMAK HATA OLUR
Başkan Erdoğan peş peşe yaptığı çıkışılarla Filistin konusundaki kararlı duruşunu gösterirken ABD'li askeri analist Emekli Albay Douglas Macgregor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki hassasiyetine dikkat çeken Douglas Macgregor İsrail'i uyararak, "Erdoğan'ı hafife almak hata olur." dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Douglas Macgregor şunları söyledi:

"Türk askerleri sonunda Gazze'de savaşacak Erdoğan zamanlama konusunda hassas, ülkeyi harekete geçiriyor. Bu gerçekleşecek, onu göz ardı etmek hata olur. Erdoğan Ortadoğu'da İsrail'i yok edebilecek kapasiteye sahip tek adam. Dikkatli olun!"

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Macgregor daha önce de Filistin meselesinde Türkiye'nin önemine dikkat çekmişti ve ABD ile İsrail'in Gazze'de giriştiği kara saldırısında büyük kayıplar vererek geri çekildiğini itiraf etmişti.

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