Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirken Türkiye Filistin için net bir duruş sergiledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BATI'NIN OLABİLİR BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.