Erdoğan Filistin meselesinde, Gazze'de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yaptıklarına da dikkat çekti.
ABD'Lİ ASKERİ ANALİSTTEN İSRAİL'E UYARI: ERDOĞAN'I HAFİFE ALMAK HATA OLUR
Başkan Erdoğan peş peşe yaptığı çıkışılarla Filistin konusundaki kararlı duruşunu gösterirken ABD'li askeri analist Emekli Albay Douglas Macgregor'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki hassasiyetine dikkat çeken Douglas Macgregor İsrail'i uyararak, "Erdoğan'ı hafife almak hata olur." dedi.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Douglas Macgregor şunları söyledi:
"Türk askerleri sonunda Gazze'de savaşacak Erdoğan zamanlama konusunda hassas, ülkeyi harekete geçiriyor. Bu gerçekleşecek, onu göz ardı etmek hata olur. Erdoğan Ortadoğu'da İsrail'i yok edebilecek kapasiteye sahip tek adam. Dikkatli olun!"
DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Macgregor daha önce de Filistin meselesinde Türkiye'nin önemine dikkat çekmişti ve ABD ile İsrail'in Gazze'de giriştiği kara saldırısında büyük kayıplar vererek geri çekildiğini itiraf etmişti.