SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panama'dan Irak'a kanlı işgal geçmişi

Ankara'nın 'teröristan' tezgahını dağıttığı PKK sözde seçimlerle meşrulaşma zemini ararken ABD terör unsurlarına kesintisiz destek sağlıyor. Bölgeye son olarak "Bradley" tipi zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri sevk edildi. Bu sistemlerin Türkiye'nin SİHA operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'ya kalkan olarak kullanılması öngörülüyor. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitti. Kurilla, her fırsata PKK'yı meşrulaştırma çabasına girişen bir isim. İşte haberin detayları ve Kurilla'nın Panama'dan Irak'a kanlı işgal geçmişi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 15:42 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 15:55
ABD’den Suriye’nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panama’dan Irak’a kanlı işgal geçmişi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
PKK/YPG/PYD, Suriye'nin kuzeyinde sözde seçimlerle 'meşrulaşma' hesabı yaparken ABD terör unsurlarına arka çıkmayı sürdürüyor.

ABD ordusu son olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

ABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesiABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesi


"BRADLEY" TİPİ ZIRHLI ARAÇLAR, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ...

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı.

ABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesiABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesi

Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.

Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.

ABD ordusu, 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ileCENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile

KURILLA YİNE ORTAYA ÇIKTI

Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitti. Kurilla'nın ziyareti CENTCOM'un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

PKK/YPG'nin sözde seçimlerle normalleşme hesapları şu dönemde ABD'nin bölgeye mühimmat yığıp üstü düzey komutanını bölgeye göndermesi manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.

Kurilla daha önce de PKK elebaşlarıyla görüşmüştü.

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ileCENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile


PKK'NIN DOSTU

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla daha önce de defalarca kez terör örgütü PKK ile temas kurdu. Ortadoğu'daki birçok işgale katıldığı biliniyor. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştı.

Kurilla binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıdığı bilinen Kurillla ABD'de yaptığı konuşmalarda PKK/PYD'yi övmüştü.

CENTCOM Komutanı Michael KurillaCENTCOM Komutanı Michael Kurilla

HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı.

Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla, neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte.

CENTCOM Komutanı Michael KurillaCENTCOM Komutanı Michael Kurilla


PANAMA'DAN IRAK'A HER İŞGALDE VAR

Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.

Michael Erik Kurilla, 1990'daki Körfez Savaşı'nda ön cephede savaştı. Körfez Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo ve ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mermileri yüzünden 500 bini çocuk olmak üzere 800 bin sivil hayatını kaybetti.

Kurilla, daha sonra ABD'nin 1994'te Haiti'de tertiplediği askeri darbede görev aldı. Haiti, o darbeden sonra siyasi istikrara kavuşamadı.

Kurilla'nın bir sonraki görevi 2003'teki Irak işgaliydi. Erik Kurilla, işgalde 700 kişilik bir mekanize piyade taburuna kumandanlık etti. Üç defa vurulan Erik Kurilla, gazilik madalyası aldı. Komuta ettiği birlikten 13 asker öldü, 140 asker yaralandı.

CENTCOM Komutanı Michael KurillaCENTCOM Komutanı Michael Kurilla

Erik Kurilla, daha sonra ABD'nin Afganistan'daki işgal ordusunda görev aldı. Son görevi ise Suriye'deydi. Erik Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG de dahil olmak üzere IŞİD'e karşı savaşan Amerikan güçlerinin başına geçti.

Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim.

Erik Kurilla, 8 Şubat 2022'de ABD Senatosu'nda konuşurken, terör örgütünün ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu, "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir." sözleriyle ifade etti.

Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABDden PKK/YPG/SDGye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla varSon dakika: Sözde müttefik özde hain! ABDden PKK/YPG/SDGye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var

ABDden bir skandal daha! CENTCOM Komutanı Erik Kurilla PKKlı teröristlerle görüştüABDden bir skandal daha! CENTCOM Komutanı Erik Kurilla PKKlı teröristlerle görüştü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Terörle mücadele, Kamuda tasarruf...
ABD’den Suriye’nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panama’dan Irak’a kanlı işgal geçmişi
En düşük emekli maaşı belli oldu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
Son dakika: Gazze’de ateşkes yok katliam var! İsrail önce mülteci kampına sonra da okula saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
FETÖ’nün bombaladığı Gazi Meclis’te 15 Temmuz’a dil uzattı! DEM’li Tülay Hatimoğulları kıyamete kadar affedilmeyecekler listesine girdi
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
15 Temmuz’un 8. yılında Saraçhane’de şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydan’ı ağırladı
Trump müstakbel başkan yardımcısını seçti! Kim bu JD Vance? Avrupa’ya veto İsrail’e destek
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
SON DAKİKA