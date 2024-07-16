ABD’den Suriye’nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panama’dan Irak’a kanlı işgal geçmişi

ABD ordusu son olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.
ABD ordusu son olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.
"BRADLEY" TİPİ ZIRHLI ARAÇLAR, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ...
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.
Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı.
Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.
Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.
ABD ordusu, 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.
KURILLA YİNE ORTAYA ÇIKTI
Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitti. Kurilla'nın ziyareti CENTCOM'un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
PKK/YPG'nin sözde seçimlerle normalleşme hesapları şu dönemde ABD'nin bölgeye mühimmat yığıp üstü düzey komutanını bölgeye göndermesi manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.
Kurilla daha önce de PKK elebaşlarıyla görüşmüştü.
PKK'NIN DOSTU
CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla daha önce de defalarca kez terör örgütü PKK ile temas kurdu. Ortadoğu'daki birçok işgale katıldığı biliniyor. Kurilla'nın Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştı.
Kurilla binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıdığı bilinen Kurillla ABD'de yaptığı konuşmalarda PKK/PYD'yi övmüştü.
HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı.
Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla, neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte.
PANAMA'DAN IRAK'A HER İŞGALDE VAR
Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.
Michael Erik Kurilla, 1990'daki Körfez Savaşı'nda ön cephede savaştı. Körfez Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo ve ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mermileri yüzünden 500 bini çocuk olmak üzere 800 bin sivil hayatını kaybetti.
Kurilla, daha sonra ABD'nin 1994'te Haiti'de tertiplediği askeri darbede görev aldı. Haiti, o darbeden sonra siyasi istikrara kavuşamadı.
Kurilla'nın bir sonraki görevi 2003'teki Irak işgaliydi. Erik Kurilla, işgalde 700 kişilik bir mekanize piyade taburuna kumandanlık etti. Üç defa vurulan Erik Kurilla, gazilik madalyası aldı. Komuta ettiği birlikten 13 asker öldü, 140 asker yaralandı.
Erik Kurilla, daha sonra ABD'nin Afganistan'daki işgal ordusunda görev aldı. Son görevi ise Suriye'deydi. Erik Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG de dahil olmak üzere IŞİD'e karşı savaşan Amerikan güçlerinin başına geçti.
Michael Erik Kurilla, 2003 Irak işgalinden bu yana Kuzey Irak'ta tanınan bir isim.
Erik Kurilla, 8 Şubat 2022'de ABD Senatosu'nda konuşurken, terör örgütünün ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu, "Erbil'deki dostlarımı birçok defa ziyaret ettim. Kürtler ile 2004'te Irak'ta görev aldığımdan beri temas halindeyim. Irak Kürtleri güvenilir bir müttefiktir." sözleriyle ifade etti.