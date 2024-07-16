ABD’den Suriye’nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panama’dan Irak’a kanlı işgal geçmişi

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile KURILLA YİNE ORTAYA ÇIKTI Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Suriye 'nin kuzeyindeki PKK /YPG kontrolündeki bölgeye gitti. Kurilla'nın ziyareti CENTCOM'un resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. PKK/YPG'nin sözde seçimlerle normalleşme hesapları şu dönemde ABD 'nin bölgeye mühimmat yığıp üstü düzey komutanını bölgeye göndermesi manidar bir detay olarak kayıtlara geçti. Kurilla daha önce de PKK elebaşlarıyla görüşmüştü.

Kurilla binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıdığı bilinen Kurillla ABD 'de yaptığı konuşmalarda PKK/PYD'yi övmüştü.

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile PKK'NIN DOSTU CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla daha önce de defalarca kez terör örgütü PKK ile temas kurdu. Ortadoğu'daki birçok işgale katıldığı biliniyor. Kurilla'nın Irak , Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştı.

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla HER SEFERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR Kurilla, terör örgütü PKK 'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin başındaki Mazlum Kobani ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüşmüştü. Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" açıklamasıyla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan Erik Kurilla, ABD 'nin Irak ve Panama işgalleri dahil olmak üzere birçok işgale katıldı. Nisan 2022'de ABD Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atanan General Michael Erik Kurilla , neredeyse her fırsat bulduğunda Suriye'de yuvalanan PKK-YPG'li teröristlerle birlikte.

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla





PANAMA'DAN IRAK'A HER İŞGALDE VAR



Erik Kurilla, henüz genç bir subayken, 1989'da ABD'nin Panama işgaline katıldı. Bu işgalde beş binden fazla sivil öldü. Hayatını kaybeden sivillerin birçoğunun kimliği hala tespit edilemedi.

Michael Erik Kurilla, 1990'daki Körfez Savaşı'nda ön cephede savaştı. Körfez Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo ve ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum mermileri yüzünden 500 bini çocuk olmak üzere 800 bin sivil hayatını kaybetti.

Kurilla, daha sonra ABD'nin 1994'te Haiti'de tertiplediği askeri darbede görev aldı. Haiti, o darbeden sonra siyasi istikrara kavuşamadı.

Kurilla'nın bir sonraki görevi 2003'teki Irak işgaliydi. Erik Kurilla, işgalde 700 kişilik bir mekanize piyade taburuna kumandanlık etti. Üç defa vurulan Erik Kurilla, gazilik madalyası aldı. Komuta ettiği birlikten 13 asker öldü, 140 asker yaralandı.