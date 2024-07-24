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ABD'den terör örgütü PKK'ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke'ye gönderildi | Pentagon'u koruyan sistem!

Türkiye'nin kararlı duruşu ve operasyonlarıyla 'teröristan' tezgahı dağılan PKK bölgede köşeye sıkıştı. Türkiye "kilidi" kapatmak için operasyonlarına devam ederken sözde müttefik ABD'den skandal bir adım geldi. Terör unsurlarına kesintisiz destek sağlayan ABD bu kez PKK'ya Avenger Hava Savunma sistemleri gönderdi. Haseke'ye gönderilen bu hava savunma sistemi Türkiye'nin İHA-SİHA operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK için kalkan olarak kullanılması öngörülüyor. Söz konusu Avenger Hava Savunma sistemleri'nin Pentagon'da da kullanıldığı biliniyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:12 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 10:23
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!

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Sözde müttefik ABD terör örgütü PKK'ya bu kez hava savunma desteği verdi.

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de köşeye sıkışmasını sağladı.

TÜRKİYE TERÖR KORİDORUNU PARÇALADI
Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, terör örgütü PKK ve bağlantılı grupların bölgedeki etkinliğine ağır bir darbe indirdi.

KORSAN SEÇİM PLANI
Geçtiğimiz ay Suriye'de ABD himayesinde bir korsan seçim girişimine soyunan PKK, Türkiye'nin "Teröristana müsaade etmeyiz" çıkışı sonrası geri adım atmak durumunda kaldı.

Türkiye'den "Kilidi kapatacağız" mesajları gelirken bir yandan da Irak ve Suriye ile yeni dönemin hazırlıkları yapılıyor. Sözde müttefikimiz ABD ise terör unsurlarına arka çıkmayı sürdürüyor.

ABD ordusu son olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke'ye askeri araç ve hava savunma sistemleri sevk etti.


AVENGER HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ
ABD'ye ait 40 araçlık konvoy, Haseke'ye Avenger Hava Savunma sistemleri taşıdı.

ABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesiABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesi

Konvoyda 4 adet Avenger Hava Savunma Sistemi'nin yanıs sıra ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve silahları yüklü araçlar yer aldı.

Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.

PENTAGON'U KORUYAN SİSTEM!
Azami menzili 443 km olan sistemin Kruz Füzeleri İHA'lar alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Bu sistem 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarının ardından Pentagon'un savunulmasında da kullanıldı.

Daha önce PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'den Hava Savunma Sistemi istemiş ABD de bu sistemleri kullanma eğitimi vermişti. Şimdi de ABD bu sistemlerle terör örgütünü korumaya aldı.

ABD PKK'ya Hava Savunma Sistemi taşıdıABD PKK'ya Hava Savunma Sistemi taşıdı

UKRAYNA'YA DA GÖNDERDİ
ABD, Ukrayna'ya yaptığı 400 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında bu ülkeye de 4 adet Avenger hava savunma sistemi göndermiş, Pentagon'dan yapılan açıklamada sistemin sivil alanlara koruyucu bir ağ oluşturması amacıyla Ukrayna'ya gönderildiği belirtilmişti.

TAKVİM YAZMIŞTI
Takvim.com.tr ABD ordusunun terör örgütü PKK'ya askeri sevkiyatlarını ve desteklerini daha önce de yazmıştı. ABD 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

Avenger Hava Savunma sistemlerinin yer aldığı sevkiyatın da 14 Temmuz'da gerçekleştirildiği sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gittiği biliniyor.

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TERÖRİST ABDİ ŞAHİN'İN BİZİ KORUYORLAR İTİRAFI
Öte yandan Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin Suriye'deki sözde seçimler konusunda tıkandıklarını itiraf ederken ABD, İngiltere ve Fransa'nın diyaloğun devam etmesi yönünde talebi olduğunu söyledi.

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