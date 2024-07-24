ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!

TÜRKİYE TERÖR KORİDORUNU PARÇALADI Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, terör örgütü PKK ve bağlantılı grupların bölgedeki etkinliğine ağır bir darbe indirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de köşeye sıkışmasını sağladı.

Sözde müttefik ABD terör örgütü PKK'ya bu kez hava savunma desteği verdi.

Türkiye'den "Kilidi kapatacağız" mesajları gelirken bir yandan da Irak ve Suriye ile yeni dönemin hazırlıkları yapılıyor. Sözde müttefikimiz ABD ise terör unsurlarına arka çıkmayı sürdürüyor.

ABD ordusu son olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke'ye askeri araç ve hava savunma sistemleri sevk etti.



AVENGER HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

ABD'ye ait 40 araçlık konvoy, Haseke'ye Avenger Hava Savunma sistemleri taşıdı.

ABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi takviyesi



Konvoyda 4 adet Avenger Hava Savunma Sistemi'nin yanıs sıra ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve silahları yüklü araçlar yer aldı.

Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.