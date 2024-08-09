Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur’dan çirkin teklif

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı. İkilinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar görülmeye devam edilirken, Tok'un 11 Eylül saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi.

Yaklaşık dört yıl önce epilepsi hastası olduğunu ifade eden Tok, tutuklanmadan önce epilepsisinin kontrol altında olduğunu ve birkaç yıl boyunca hiç nöbet geçirmediğini de ifade etti.

Tok, ayrıca neredeyse her gece düzenli olarak panik atak geçirdiğini söyledi.

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un 2 Ağustos'ta mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. Tok'un mektupta ABD'de yeni bir hayat kurmayı planlandığını ifade etmesi dikkat çekti.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur

Tok, tutuklanmasından bu yana en az iki nöbet geçirdiğini ve epilepsisine özel herhangi bir ilaç veya bakım sağlanmadığını da belirtti.

Tutuklanmasından önce ciddi bir ameliyat geçirdiğini bu nedenle ağrıları olduğunu ifade eden Tok, cezaevi şartlarında günlük aktivitelerini gerçekleştiremediğini bu durumdan dolayı sıkıntı çektiğini ifade etti.

Tok, mektupta ayrıca Massachusetts'e geldiğinde oğlunu okula kaydettirmeyi ve kendisini de İngilizce derslerine yazdırmayı planladığını anlattı. Bir yıl boyunca İngilizce dersleri almayı ve ardından sinema okuluna kaydolmayı amaçladığını söyledi.

Tok, ABD'de bir galeri açmanın hayalini kurduğunu da ifade etti.