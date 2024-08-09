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Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur'dan çirkin teklif

Ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. Mektupta yemek yemekte ve uyumakta zorluk çektiğini dile getiren Tok'un 106 günlük firarda oğlu ile ABD'de sürücü kursuna katıldıkları hatta direksiyon dersi aldığı da belirlendi. Tok, mektupta ABD'de bir galeri açmanın hayalini kurduğunu da söyledi. Öte yandan Bülent Cihantimur iddiaya göre kazadan sağ kurtulanların mahallesini mesken tuttu. Baba Cihantimur'un kendilerine para teklif ettiğini öne süren kazazedeler o çirkin teklifi ifşa etti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:18 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 10:40
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! Baba Cihantimur’dan çirkin teklif

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

İkilinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar görülmeye devam edilirken, Tok'un 11 Eylül saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi.

Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'deki duruşma öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu. Taslak metinde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

Eylem TokEylem Tok

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI
Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un 2 Ağustos'ta mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. Tok'un mektupta ABD'de yeni bir hayat kurmayı planlandığını ifade etmesi dikkat çekti.

"YEMEK YEMEKTE ZORLANIYORUM"
Tok'un tercüman aracılığıyla avukatına yazdığı mektupta yemek yemekte ve uyumakta zorlandığını, önemli miktarda kilo kaybettiğini anlattığı öğrenildi.

Tok, ayrıca neredeyse her gece düzenli olarak panik atak geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık dört yıl önce epilepsi hastası olduğunu ifade eden Tok, tutuklanmadan önce epilepsisinin kontrol altında olduğunu ve birkaç yıl boyunca hiç nöbet geçirmediğini de ifade etti.

Eylem Tok ve oğlu Timur CihantimurEylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur

Tok, tutuklanmasından bu yana en az iki nöbet geçirdiğini ve epilepsisine özel herhangi bir ilaç veya bakım sağlanmadığını da belirtti.

Tutuklanmasından önce ciddi bir ameliyat geçirdiğini bu nedenle ağrıları olduğunu ifade eden Tok, cezaevi şartlarında günlük aktivitelerini gerçekleştiremediğini bu durumdan dolayı sıkıntı çektiğini ifade etti.

Tok, mektupta ayrıca Massachusetts'e geldiğinde oğlunu okula kaydettirmeyi ve kendisini de İngilizce derslerine yazdırmayı planladığını anlattı. Bir yıl boyunca İngilizce dersleri almayı ve ardından sinema okuluna kaydolmayı amaçladığını söyledi.

Tok, ABD'de bir galeri açmanın hayalini kurduğunu da ifade etti.

Tok'un12 aylık kira sözleşmesi yaptığı Haverhill bölgesi.Tok'un12 aylık kira sözleşmesi yaptığı Haverhill bölgesi.

12 AYLIK KİRA SÖZLEŞMESİNİ SUNDU
The Spot News'in haberine göre; Annesinin ve kardeşinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığını iddia eden Tok'un avukatı mahkemeye Tok ve oğlunun Massachusetts'te bulunan Haverhill'deki bir daire için 12 aylık bir kira kontratı imzaladığını gösteren belge de sundu.

Söz konusu kira kontratında Tok'un önceki adresi olarak Newburyport'taki bir daireyi göstermesi de dikkat çekti.

Bu adresin geçici olarak ikamet ettikleri Airbnb'nin adresi olduğu ortaya çıktı.

Tok ve oğlunun Massachusetts'e gelme nedenlerinin de burada akrabaları olmasından kaynaklı olduğu belirlendi.

Tok ve oğlunun ABD'de sürücü kursuna katıldıkları hatta direksiyon dersi aldığı da mektuptaki bir başka detaydı.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci.Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci.

CİHANTİMUR AKILLARINI ÇELMEK İSTEDİ
Öte yandan ATV'nin özel haberine göre; Bülent Cihantimur iddiaya göre yaralı olan gençlere iş kurma vaadiyle yaklaştı ve onların aklını çelmeye çalıştı, şikayetlerinin geri çekilmesini istedi.

Bülent Cihantimur, aracıları da devreye soktu. Ancak kazazedelerin cevabı net oldu.

"OLAYI PARAYLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"
Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Baştan beri olayı parayla çözmeye çalışıyor. Merhametle, vicdanla, insafla, ahlakla hareket etmeyi düşünmüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kazazede Tahsin Arslan o teklifi "Büyüklerimize para teklifi sunmuşlar, yok bize iş kurma teklifiyle gelmişler. Oğuz abiyle hem kan bağımız hem can bağımız vardı. Kendime yakıştıramam öyle bir şeyi, kimse de kabul etmez" diye anlattı.

Kazazede Tahsin Arslan.Kazazede Tahsin Arslan.

"AHLAKSIZ BİR TEKLİF"
Bir başka kazazede Süleyman Keçeci ise şöyle konuştu:

Kazazede Süleyman Keçeci Kazazede Süleyman Keçeci

"Bir aracıyla büyüklerimizle teklif etmişler. 'Siz davadan çekilin, şu kadar para... Gençlere de iş kuralım.' Çok sevdiğimiz birini kaybettik, o yüzden bunun parayla değişebileceği bir durum yok ortada. Ahlaksız bir teklif. Bir suçu parayla kapatmaya çalışmak çok acizce bir şey. İstedikleri kadar miktarı yükseltsin, bizim için hiçbir şekilde değişmeyecek. Hak ettikleri cezayı çeksinler, başka bir isteğimiz yok."

Timur Cihantimur'un yakalanma anı kamerada!

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Eylem Tok.Eylem Tok.

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Tok ve oğlunun gezdiği okul.Tok ve oğlunun gezdiği okul.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

46 BİNLİK OKUL GEZDİLER
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı. Operasyonu gerçekleştiren Boston polisinin kamerasına yansıyan görüntülerde cani anne Tok ile oğlu lüks bir araçta yakalandı.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anı kamerada!

Görüntülerde anne Eylem Tok'un tanınmamak için siyah ve uzun olan saçlarını sarıya boyatıp kestirdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Timur Cihantimur.Timur Cihantimur.

BAŞKA CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Timur Cihantimur, 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

Avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını iddia etti. Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

"TÜRKİYE'NİN DELİLLERİ YETERLİ"
Geçtiğimiz günlerde Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, Eylem Tok'un 11 Eylül'de Boston'da yapılacak Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşması öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iadeyi onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sunduğu ortaya çıkmıştı. Taslak metninde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleri ile tek tek açıklanmıştı.

Savcının hazırladığı taslak karar metninde, Türkiye'nin ABD ile 1979 yılında imzaladığı suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma kapsamına uygun şekilde onaylanmış ve tasdik edilmiş belgeler sunduğu, bu belgelerin Tok'un yargılandığı suçlarla ilgili metinleri içerdiği belirtildi. Taslak karar metninde, "Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu Eylem Tok'un, bu mahkeme huzurunda aşağıdaki suçları işlediğine inanmak için muhtemel nedenler bulunmaktadır. Mahkemeye sunulan deliller, Tok'un suçlandığı suçların eğer ABD'de işlenmiş olması halinde ağır suçlardan yargılanmak üzere tutuklanmasını haklı çıkarmak için yeterlidir. Türk savcısının yeminli ifadesi, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve Türk görevliler tarafından elde edilen diğer belge ve kanıtlar sağlanmıştır. Bu nedenle ve yukarıdaki bulgular uyarınca, kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. Bu davada sunulan kanıtların bir kopyası ve bu davada alınan her türlü tanık ifadeleriyle birlikte mahkeme katibinden tasdiknameyle, iade talebinin onaylı bir kopyasını Dışişleri Bakanı'na iletmesini emrediyorum" ifadeleri yer aldı.

SON KARARI ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VERECEK
Tok'un Türkiye'ye iade kararı çıkmış olsa bile en son kararı ABD Dışişleri Bakanlığı verecek.

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