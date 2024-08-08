RTÜK’ten sokak röportajları için manipülasyon uyarısı! Vatandaşın değil fondaşın görüşü

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kitleleri manipüle etmek için kullanılan "Sokak Röportajları" veya "Vatandaşın Görüşü" gibi sözde halk mülakatlarının evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını bildirdi.

YAYINLAR KAMUOYUNU MANİPÜLE EDİYOR

Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla kullanılan yayınlarla ilgili uyarılarda bulunan Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan "Sokak Röportajları" veya "Vatandaşın Görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır.