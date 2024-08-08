İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Tutuklandılar

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.
BAĞCILAR'DA OPERASYON
Ekipler, Bağcılar ilçesinde iki ayrı adreste bulunan uyuşturucu maddenin 5 araçla sevkiyatının gerçekleştirileceğini tespit etti.
7 GÖZALTI YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU!
Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda 56 kilo 400 gram kokain, 10 koli halinde 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.