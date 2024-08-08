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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Tutuklandılar

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 240 kilo 640 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:05 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 15:05
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Tutuklandılar

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İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

BAĞCILAR'DA OPERASYON
Ekipler, Bağcılar ilçesinde iki ayrı adreste bulunan uyuşturucu maddenin 5 araçla sevkiyatının gerçekleştirileceğini tespit etti.

Bağcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendiBağcılar'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi

7 GÖZALTI YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU!
Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 56 kilo 400 gram kokain, 10 koli halinde 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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