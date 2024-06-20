Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur bugün 2’nci kez hakim karşısına çıkıyor! Avukatları ne talep edecek? Bakan Yılmaz Tunç’tan yeni açıklama

ADALET YERİNİ BULACAK

Adaletin tecellisi için sürecin başından bu yana ABD Adalet Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimlerimizi, devlet ciddiyetiyle en üst seviyede, en ince ayrıntısına kadar devamlı sürdürdük. 14 Haziran tarihinde ABD Boston'da yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yargılama süreçlerini de yakından takip ediyoruz. İadelerini aileleri umutla bekliyor. Yargılamaları noktasında inşallah sonuç alırız. Şüphelilerle ilgili sürecin hızlandırılması ve ülkemize bir an önce iadesi için tüm girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tarafsız ve bağımsız yargımız tarafından yapılacak yargılama ile adalet yerini bulacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Eylem Tok ve oğlu ABDde hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar Eylem Tok ve oğlu ABD'de hakim karşısına çıktı! Son halleri dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar Aci Ailesi'nin avukatı Hacı Orhan ise şunları söyledi: BİZİM İÇİN CEZA ALMALARI ÖNEMLİ

"Buradan da olan gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Bizim için, orada ceza almışlar ya da ülkemizde ceza almışlar önemli değil. Önemli olan bir ceza almış olmaları. Mahkemedeki hal ve hareketleri bile ne kadar psikolojilerinin bozulduğunu gösteriyor." ARKADAŞLARI DURUŞMADA

Baba Özer Acı ve anne Pervin Aci, 18 Haziran'da ABD'de yapılan yargılamaya ilişkin tüm gelişmeleri orada bulunan arkadaşları Mehmet-Gülcan Çiçek ve Boston'daki Türkler Topluluğu yöneticisi Esat Gök'le anbean telefonla görüşerek takip etti. Duruşmaya ilişkin konuşan Baba Özer Aci şunları söyledi:

"Elleri kelepçeli gelmiş, durgunmuş, suçlu kıyafeti giydirmişler bunlar bile beni mutlu ediyor. 27 Haziran'ı dört gözle bekleyeceğiz," Anne Pervin Aci ise " Çocuğundan ayrı kalmak nasılmış, ne hissediyor şimdi?" ifadelerini kullandı. ANNE DURGUN OĞLU TEDİRGİN

Aci Ailesi'nin ABD'de duruşmayı izleyen arkadaşlarının gözlemlerine göre Eylem Tok, duruşmaya durgun bakışlarla katıldı. Saçları kesilmiş ve boyanmış, üstünde turuncu bir mahkûm kıyafeti vardı. "Bir katilin annesi olmak nasıl bir duygu?" diyen izleyiciye 'Allahu Ekber' diye cevap verdi. Cihantimur salona kamunun atadığı avukattan ayrı bir avukatla girdi. Ayakları titriyor, tanıdık bir yüz görmek amacıyla sürekli arkasına bakıyordu. Bej renk bir mahkûm kıyafeti vardı.

TEMİZLİK ŞİKAYETİ

Cihantimur'un Connecticut eyaletinde çocukların kaldığı bir ıslahevinde kaldığı, avukatlarının ıslahevinin koşullarının kötü olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulunduğu ancak talebi hâkimin red ettiği öğrenildi. Timur Cihantimur'un kaldığı yerde hırpalandığı, temizlik görevi verildiği, bu sebeplerle de başka bir yere nakil isteği de kabul edilmedi. ANNE CEZA ALMAYABİLİR

Dava raporlarına göre Türkiye, Cihantimur için 'kasıtsız adam öldürme ve yaralama', annesi Tok için de 'suçluyu koruma' suçlamalarıyla iade talep ediyor. Tok'un Türkiye'ye iadesi durumunda ceza almaması da mümkün. Türk Ceza Kanunu 283'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasına göre suç işleyen bir kişinin hükmün infazından kurtulması için yardım sağlayanın anne veya babası olması durumunda aile üyelerine ceza verilmiyor. DURUŞMA SALONUNDA NELER YAŞANDI?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, duruşma salonunda yaşananları özetledi. Almaçayır, "Hakim ikisini aynı duruşmada görmedi. Bunun nedeni Cihantimur'un ABD vatandaşı olması. İlk işlemleri tamamlandı diyebiliriz. İşlerin çok ciddi olduğunu görüyoruz. Türk yetkililerin yaptığı iade talepnamesi çok sıkı bir diplomasinin olduğunu gözler önüne seriyor. Duruşmada Eylem Tok'un bambaşka bir insan olduğu belirtiliyor. Turuncu tulum konunun ciddiyetini göstertiyor. Eylem Tok'un avukatını değiştireceği bu konuya bakan avukatın çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadığı öğrenildi. Timur Cihantimur'un avukatının tahliye talepleri reddedildi.Avukatı şartlarının iyi olmadığı belirtti." ifadelerini kullandı. Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında NELER OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı. ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi. Tok, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladı.