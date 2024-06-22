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Bülent Cihantimur'dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur'un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher'ın müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi hakime yazılı olarak sunduğu öğrenildi. Kelleher, o dilekçede Cihantimur'un görünüşünün endişe verici olduğunu dile getirerek, "Dudakları kanamış, yüzü yara bere içinde perişan bir haldeydi" dedi. Cezaevi şartlarından şikayet eden Cihantimur'un cilt sorunlarıyla ilgili ilaçlarını istediğinde kendisine bol su içmesinin tavsiye edildiğinin belirtildiği öğrenildi. Öte yandan Cihantimur’un avukatlarının müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için baba Bülent Cihantimur'un 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulünü teminat olarak göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 09:53 Güncelleme 22 Haziran 2024, 10:13
Bülent Cihantimur’dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur’un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

ÜÇ GÜN BOYUNCA TECRİT EDİLDİ
Cihantimur'un, üç gün boyunca bir odada usül gereği olası intihar girişimine karşı gözetimde tutularak tecrit edildiği belirten avukatlar, müvekkillerine yaşatılanların hak ihlali olduğunu öne sürdü.

Avukatlarının, Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması talebine savcılık, kaçma riskinin oldukça yüksek olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Hakim, kararını elindeki bilgileri inceledikten sonra açıklayacağını söyledi.

AVUKATLARI DİLEKÇE SUNDU
Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher, müvekkillerinin kefalet karşılığında şartlı tahliye edilerek iade davası sürecinde tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçe ile hakime yazılı olarak sundu.

Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

Avukat Kelleher, Cihantimur'un Boston'da tutuklanmasının ardından götürüldüğü Manson'ı, ilgili kişilerle konuşmak için defalarca aradığını ancak telefonlarına cevap verilmediğini kaydetti.

Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'ne gittiğinde üniformalı bir gardiyan tarafından karşılandığını, tesiste geçirdiği zaman süresince çocuklara gardiyanların nezaret ettiğini gördüğünü, bu uygulamanın çocukların tutulduğu diğer hiçbir tesiste olmadığını belirtti.

YETİŞKİN HAPİSHANESİ GİBİ
"Manson'da tutuklu bulunan tüm çocuklar, Massachusetts eyaletindeki yetişkin hapishanelerinde gözlemlediğim hapishane üniformaları giyiyordu" diyen Kelleher, şimdiye kadar diğer tesislerde hapishane kıyafeti giyen çocukları hiç görmediğini kaydetti. Avukat Kelleher, yerleşkenin bir çocuk hapishanesinden ziyade yetişkinlerin kaldığı hapishaneleri andırdığını ifade etti.

"YÜZÜ YARA BERE İÇİNDEYDİ"
Avukat Kelleher, Cihantimur ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Ziyaretçi bölümündeki küçük bir odada görüştük. Cihantimur, gardiyan tarafından avukat odasına getirildi. Görünüşü endişe vericiydi. Yüzünün büyük bir kısmı kırmızıydı. Dudakları kanamış, yüzü yara bere içindeydi. Cihantimur'un bir cilt hastalığı olduğunu, normalde tedavisinin nemlendirici kremler ve reçeteli ilaçlarla yapıldığını ancak sağlık durumuyla ilgili yetkililerden yardım istemesine rağmen kendisine herhangi bir tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini ifade etti. Bana yaşadığı gözaltı koşullarını anlattı. İlk girdiğinde tıbbi bölümde tamamen tecrit altına alındığını, yastıksız bir yatakta yattığını, oda ışığının 24 saat açık kaldığını, odada çıplak tutulduğunu, okuması için hiçbir kitap bulunmadığını, sekiz saatte bir telefonla konuşmasına izin verildiğini söyledi. Yaptığım ziyaret boyunca Timur'u yaşadığı izolasyon yüzünden sıkıntılı ve duygusal olarak perişan bir halde gördüm" dedi.

Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü hakkında yaptığı araştırma sonucunda 2020 ve 2021 tarihli tüm raporlara ulaştığını, bu raporlara göre eyalet ve federal hükümetin burada cezalandırıcı ve gereksiz yöntemler kullanarak çocukların sivil haklarını ihlal ettiğinin belirlendiğini belirtti.

VOA'nın haberine göre; Timur Cihantimur'un avukatı Kelleher, "Uzun süreli tecrit, çocukların eğitimden mahrum bırakılması ve diğer yasa ihlalleri tespit edilmiş" dedi.

2 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT GÖSTERMEYE HAZIRIZ
Cihantimur'un avukatları ayrıca hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Avukatlar, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararları emsal olarak gösterdi.

Cihantimur'un dava dosyasında 20 Haziran 2024 tarih ve 25 numaralı belgeler için hakimin gizlilik kararı aldığı dikkat çekti. Gizlilik kararı alınan belgelerde, Cihantimur'un avukatların mahkemeye yaptığı kefalet ve şartlı tahliyesi için ayrıntıların yer aldığı tahmin ediliyor.

"BABASI VARINI YOĞUNU VEREBİLİR"
Cihantimur'un avukatlarının daha önceki duruşmada Bülent Cihantimur'un oğlunun serbest kalması için varını yoğunu ortaya dökmeye hazır olduğunu ifade ettiği de bilinmekte.

Timur Cihantimur'un babası Bülent CihantimurTimur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur

KALDIĞI YERDE DAHA AĞIR SUÇLU MAHKUMLAR BULUNUYOR
Mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görülmüştü. ABD'de federal suçun tanımı daha ağır suçları kapsamaktadır. Manson Gençlik Enstitüsü'nde daha ağır suçlu mahkumlar bulunuyor.

HABERLERE KONU OLMUŞ BİR YER
2020 yılında yapılan bir haberde Manson Gençlik Enstitüsü'nde bir personelin bir mahkuma gaz sıktığı, bileklerini ve ayaklarını kelepçeleyerek onu zapt ettiği bilgisinin yer aldığı göze çarptı.

Başka bir haberde ise Federal hükümetin yakın zamanda orada tutulan çocukların anayasaya aykırı muameleye maruz kaldığını ve eğitime ilişkin sivil haklarının ihlal edildiğinin tespit ediliği yazıyordu.

Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre

Cihantimur'un avukatlarının savunmalarını bu bilgiler üzerinde temellendirdiği öğrenildi.

BİLEREK Mİ O BÖLGEYİ SEÇTİLER?

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan ikilinin Boston'da okul kaydı yaparken 'bilerek' yakalandığını iddia etmişti. Orhan'ın açıklamasına göre; hatta ikili polislerin onları okuldan aldıkları belli olsun diye okul önünde uzun süre bekledi.

Normalde New York'ta yaşayan Tok ve Cihantimur'un Boston'da daha hafif yargılama durumu olduğundan bu durumu planladıkları ileri sürüldü.

Cihantimur'un avukatlarının savunmalarını eğitim üzerinden şekillendirmesi bu durumu destekler nitelikteyken, daha önce adı skandallara karışan Manson Gençlik Enstitüsü'nde yaşanan problemlerinin avukatlar tarafından sık sık dile getirilmesi de soru işareti oluşturdu.

ANNE 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINDA

Anne Eylem Tok 27 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

46 BİNLİK OKUL GEZDİLER

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.

Hakim karşısına çıktılar
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