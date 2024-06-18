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Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu

İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile canavar anne Eylem Tok, ABD'ye kaçmıştı.Anne ve oğlu için Türkiye'nin tespitlerinin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. Zanlılar, gözaltına alınmasının ardından tutuklandılar. 18 Haziran Salı (bugün) tekrar hakim karşısına çıkacak olan anne ve oğlun tutuklulukları bir kez daha değerlendirilecek. Tok ve oğlunun duruşmasının bugün Türkiye saati ile 18.00'de olacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 07:21 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:43
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu

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Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. ABD'de sürekli yer değiştiren ikili, 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. Gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

KİRA SÖZLEŞMESİNE ULAŞILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti.

Mahkeme belgelerine göre; Türk emniyeti, canavar anne ve oğlunun Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport alma çabalarının olduğunu değerlendirdi.

46 bin dolarlık özel okul.46 bin dolarlık özel okul.

Kira sözleşmesinin detaylarına dahi ulaşıldı. Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini de ortaya çıktı.İkilinin bu bölgede ev tutma nedeninin ise olası bir durumda Kanada'ya geçmek olduğu öğrenildi. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bu bilgileri iletildi.

İletilen bilgilerin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Baskın sonucunda 2 ismi gözaltına aldı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un bazı telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiği öğrenildi. Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar da tutanağa geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken ABD'li avukatlar da polis merkezine geldi.

AVUKATI TANINAN BİRİSİ
Tok'un avukatı Brendan Kelley ise ABD'de oldukça tanınan bir isim. Avukat Kelley, Türkiye yasalarında "ebeveynin çocuğuna yardım ve yataklık etmesinin" suç teşkil etmediğini belirtti. Kelley, Eylem Tok'un durumunun potansiyel olarak ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca iadeye uygun olmayabileceğini ileri sürerek, "Tok, iade edilmeye konu bile olmayabilecek bir şey için gözaltında tutuluyor" iddiasında bulundu.

DURUŞMA SAATİ BELLİ OLDU
Tok ve oğlunun ilk duruşması bugün (18 Haziran Salı) yapılacak. Duruşmanın Türkiye saati ile 18.00'de başlaması bekleniyor.

Davaya ABD Sulh Hakimi Donald Cabell bakacak.

İADE EDİLEBİLİRLER Mİ?

A Haber ekranlarında Avukat Burak Evci, ikilinin iade edilip edilmeyeceğine ilişkin şunları söyledi:

Öncelikle burada iade mümkündür. Zira ABD ve Türkiye arasında suçluların geri verilmesine dair bir anlaşma bulunuyor. Ancak bu anlaşmanın 4. maddesine göre; taraflar kendi vatandaşlarını iade etmeye zorlanamamaktadır. Bu durumda Timur Cihantimur iade edilmeyebilir fakat annesi iade edilebilir.Diğer yandan suçun taksirle işlendiği göz önünde bulundurulduğu takdirde çocuğun iade edilmemesi ABD makamlarınca yine söz konusu olabilecektir.

PASAPORTUNUN SÜRESİ 24 KASIM'DA BİTECEK
Öte yandanEylem Tok'un pasaport süresinin de 24 Kasım 2024'te biteceği öğrenildi.

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NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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