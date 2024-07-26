Son dakika: Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor! Taslak metin ortaya çıktı! Hukukçular değerlendirdi

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok , kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı. İkilinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar görülmeye devam edilliyor.

Boston'daki duruşmanın görüldüğü adliye binası.

YENİ GELİŞME VAR

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Voice Of America (VOA)'nın haberine göre; Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, Eylem Tok'un 11 Eylül'de Boston'da yapılacak Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşması öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iadeyi onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu. Taslak metninde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

TASLAK METİN YAYIMLANDI

Taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşıldı.

Taslak karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, "Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum" ifadesi yer aldı.

Eylem Tok.

Savcı hazırladığı taslak karar metnini kamuya açık bir şekilde paylaştı.

Başsavcı Yardımcısı Kearney'nin hazırladığı taslak karar metnini, ABD Adalet Sistemi Mahkeme Elektronik Kayıtlarının tutulduğu kamuya açık çevrimiçi sistem üzerinden paylaşması dikkat çekti.

Tok ile ilgili hazırlanan taslak iade kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme, 11 Eylül 2024 tarihinde yapılan bir iade duruşmasının özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan tasdikli, onaylı belge ve delilleri, hem avukatların hem de savcının yaptığı karşılıklı savunma ve argümanlarını değerlendirdikten sonra aşağıdaki hususları tespit ederek, tasdik için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayına sunmuştur."

Taslak karar metninde, imzası olan kişilerin ayrıca mahkemenin yargılama ve iade işlemlerini yürütmeye yetkisi olduğu belirtilerek "Bu Mahkeme, Türkiye'nin Tok'un iadesi talebine cevaben ABD tarafından yapılan şikayet sonrasında 14 Haziran 2024 tarihinde bu bölgede bulunan ve tutuklanan Eylem Tok'u kişisel olarak yargılama yetkisine sahiptir. ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması bu davayla ilgili tüm süreç içinde tam olarak yürürlükte ve geçerliydi. ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasındaki Madde 2 uyarınca, Tok'un yargılandığı ve yargılanmak üzere iadesinin talep edildiği suçları kapsamaktadır" ifadesi kullanıldı.