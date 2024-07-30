Bakan müjdeli haberi duyurdu: Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı

Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğal gaz üretimi konusunda vizyoner stratejiler geliştirmeye devam ediyor.
Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğal gaz üretimi konusunda vizyoner stratejiler geliştirmeye devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir yüzer platformun satın alındığını müjdelemişti.
300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki geminin Türkiye'ye geldikten sonra tersanede son hazırlıkları yapılıp, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na gönderilmesi bekleniyor.
BAKAN MÜJDELİ HABERİ VERDİ
Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak olan Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisi'nin geliş tarihi heyecanla beklenirken müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformun yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından Türkiye'ye ulaşacağı bilgisini paylaştı.
Platformun yolculuğu hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yüzer üretim platformumuz Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız. Yolu açık, pruvası neta olsun."
Yaklaşık 20 yıl hizmette kalacak olan yüzer platformla Karadeniz Gazı, önce bu üniteye pompalanacak. Burada işlenecek, sonra 170 km'lik boru hattı üzerinden ana dağıtım şebekesine verilecek.
İlk etapta 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanması bekleniyor. Bugün 5.5 milyon metreküp seviyesine ulaşan gaz üretimi ise 2025'in baharında 10 milyon metreküpü aşacak.
Öte yandan yeni gemiyle Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu 7 gemiye çıkacak. Türkiye, kendi kara sularında 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunmakta.
İŞTE O GEMİLER
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA GEMİSİ: 31 Aralık 2012'de satın alındı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyip, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Şu an Kastamonu açıklarındaki İnebolu Limanı'nda göreve hazır şekilde bekliyor.
MTA ORUÇ REİS GEMİSİ: 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabiliyor. Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Zonguldak açıklarındaki Filyos Limanı'nda bulunan gemi, eylül sonunda Somali'ye gitmeye hazırlanıyor.
FATİH SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 2017'de envantere katıldı. 2020'de Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen gemi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gemi, 2020'de Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine imza attı.
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ: Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 2018'de satın alındı. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen gemi, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda sondaja devam edebiliyor. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor.
KANUNİ SONDAJ GEMİSİ: 2020 başında filoya dahil oldu. Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor.
ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ: 2022'de filoya katıldı. Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "En güçlüsü" olarak görev yapıyor.
BAKAN DUYURMUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl kasım ayında A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında, Türkiye'nin enerji filosuna yeni bir gemi ekleyeceklerini duyurmuştu. Bakan Bayraktar, "Filomuza üretim gemisi katmayı hedefliyoruz. Platform yerine deniz yüzeyinde konumlanacak" demişti. Bayraktar, geminin Singapur'dan alınacağını belirtmişti
FİTİLİ BERAT ALBAYRAK ATEŞLEMİŞTİ
Enerjide bağımsızlığa giden yol, dönemin Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı adımları ile açılmıştı. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymuştu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.