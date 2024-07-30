Bakan müjdeli haberi duyurdu: Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı



Platformun yolculuğu hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Yüzer üretim platformumuz Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız. Yolu açık, pruvası neta olsun."

Yaklaşık 20 yıl hizmette kalacak olan yüzer platformla Karadeniz Gazı, önce bu üniteye pompalanacak. Burada işlenecek, sonra 170 km'lik boru hattı üzerinden ana dağıtım şebekesine verilecek.