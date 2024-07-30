Alman'ın "Türkiye YPG ile masaya otursun" hezeyanı! PYD Berlin'de yalvardı Lucks sahneye çıktı: Ankara - Şam yakınlaşması panikletti

Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini Ankara darmadağın etti. Mehmetçik korkusu bölücülere kurdukları sandıkları tek tek toplattı.
ELLER TETİKTE: "ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik güçlerinin elinin tetikte beklediğini belirterek "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" açıklamasında bulundu.
Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks
Ankara'nın 'oldubitti'lere fırsat vermeyen kararlı tutumu PKK/PYD'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırırken Almanya ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına açık açık destek vermeyi sürdürüyor.
PKK'YI SAVUNDU! TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINI HEDEF ALDI
Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti.
Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaptığı terör temizliklerine karşı çıkan Lucks, "Kürt sorunu, Kuzey Suriye'de YPG güçleri ile Türk ordusu arasında askeri bir çatışma olduğu sürece çözülmez. Bu çatışma her gün yaşanıyor ve devam ettiği sürece sorun ve kriz çözülmez. Silahlı bir savaş alanında değil, masada görüşmelerle çözülmesi gerekiyor" dedi.
"TÜRKİYE, PKK/YPG İLE MASAYA OTURSUN" HEZEYANI
"Masada çözüm" diyerek "Türkiye PKK/YPG ile masaya otursun" hezeyanına kapılan Alman siyasetçi PKK'nın seçim maskesiyle attığı meşrulaşma adımlarına da arka çıktı. Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, "Kürtlerin kontrol ettiği kuzey Suriye bölgesindeki insan hakları durumu daha iyi" diyerek PKK'yı destekledi.