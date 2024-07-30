Alman'ın "Türkiye YPG ile masaya otursun" hezeyanı! PYD Berlin'de yalvardı Lucks sahneye çıktı: Ankara - Şam yakınlaşması panikletti

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Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini Ankara darmadağın etti. Mehmetçik korkusu bölücülere kurdukları sandıkları tek tek toplattı.



ELLER TETİKTE: "ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik güçlerinin elinin tetikte beklediğini belirterek "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" açıklamasında bulundu.

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks



Ankara'nın 'oldubitti'lere fırsat vermeyen kararlı tutumu PKK/PYD'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırırken Almanya ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına açık açık destek vermeyi sürdürüyor.



PKK'YI SAVUNDU! TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINI HEDEF ALDI



Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti.