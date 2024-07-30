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Alman'ın "Türkiye YPG ile masaya otursun" hezeyanı! PYD Berlin'de yalvardı Lucks sahneye çıktı: Ankara - Şam yakınlaşması panikletti

Almanya, PKK/YPG'nin 'Teröristan' hayaline arka çıkıyor. Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, Türk ordusunun askeri operasyonlarını hedef aldı. Ankara - Şam yakınlaşması sonrası panikleyen elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "Türkiye ile diyaloğa hazırız" demesi sonrası Lucks da "Ankara YPG ile masaya otursun" hezeyanına kapıldı. Öte yandan geçtiğimiz ay PYD Berlin’de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya müteakip Alman Lukcs'un PKK ve türevlerine destek vermesi kirli iş birliğini de açık etti.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 12:56 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 13:19
Alman’ın Türkiye YPG ile masaya otursun hezeyanı! PYD Berlin’de yalvardı Lucks sahneye çıktı: Ankara - Şam yakınlaşması panikletti

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Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini Ankara darmadağın etti. Mehmetçik korkusu bölücülere kurdukları sandıkları tek tek toplattı.

ELLER TETİKTE: "ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güvenlik güçlerinin elinin tetikte beklediğini belirterek "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" açıklamasında bulundu.

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max LucksAlmanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks

Ankara'nın 'oldubitti'lere fırsat vermeyen kararlı tutumu PKK/PYD'yi iyiden iyiye köşeye sıkıştırırken Almanya ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına açık açık destek vermeyi sürdürüyor.

PKK'YI SAVUNDU! TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINI HEDEF ALDI

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti.

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max LucksAlmanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaptığı terör temizliklerine karşı çıkan Lucks, "Kürt sorunu, Kuzey Suriye'de YPG güçleri ile Türk ordusu arasında askeri bir çatışma olduğu sürece çözülmez. Bu çatışma her gün yaşanıyor ve devam ettiği sürece sorun ve kriz çözülmez. Silahlı bir savaş alanında değil, masada görüşmelerle çözülmesi gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE, PKK/YPG İLE MASAYA OTURSUN" HEZEYANI

"Masada çözüm" diyerek "Türkiye PKK/YPG ile masaya otursun" hezeyanına kapılan Alman siyasetçi PKK'nın seçim maskesiyle attığı meşrulaşma adımlarına da arka çıktı. Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks, "Kürtlerin kontrol ettiği kuzey Suriye bölgesindeki insan hakları durumu daha iyi" diyerek PKK'yı destekledi.

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ANKARA-ŞAM YAKINLAŞMASI KORKUTTU! ELEBAŞININ 'DİYALOG' HAYALİ

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Ankara - Şam arasındaki normalleşme süreci sonrası paniklemiş ve "Türkiye dahil tüm güçlerle diyaloğa hazırız" demişti.

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BERLİN'DE TERÖRİSTAN BULUŞMASI! ELEBAŞLARI YALVARDI

Öte yandan PKK/PYD elebaşlarından İlham Ehmed geride bıraktığımız ay Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısında bulunmuştu.

TAKVİM gelişmeyi "Almanya'da 'teröristan' buluşması" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.

Almanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max LucksAlmanya Yeşiller Partisi Parlamenteri ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Max Lucks

PYD'nin Berlin'deki yardım çağrısı sonrası Alman parlamenterin sahneye çıkıp Suriye'deki operasyonları hedef alması ve "Türkiye, PKK/YPG ile masaya otursun" hezeyanına kapılması sahnelenen kirli iş birliğini de açık etti.

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