PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı

Erdoğan daha sonra Esad'ı görüşmeye davet ederek, "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı. ESAD: OLUMLU BAKIYORUZ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte hem Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan hem de Beşar Esad'dan olumlu sinyaller geldi. Suriye'den yapılan açıklamalardan 2011'den öncesine dönülmesi vurgusu yapılırken Beşar Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" dedi. Beşar Esad

PKK'YI KORKU SARDI

Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik temasların artması ve olumlu mesajlar verilmesi, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebilecek nitelikte. Bu süreçte etkin terörle mücadele durumu da PKK'nın bölgedeki planlarını çöpe atacak. Bu durumu bilen PKK'yı korku sardı. PKK ELEBAŞI BESE HOZAT'TAN SABOTAJ GİRİŞİMİ

Panik yapan Kandil'deki terör elebaşlarından Bese Hozat süreci sabote etmeye çalıştı. Terörist Beşe Hozat Başkan Erdoğan'ın yaptığı tarihi "normalleşme" çağrısını hedefe koyan Beşe Hozat, "Beşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir." diyerek hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.

ESAD'A TEHDİT SAVURDU: KİM SALDIRIRSA SALDIRSIN

Türkiye'nin terörle mücadelesini "soykırım" diyerek çarpıtan PKK elebaşı Bese Hozat şı sözlerle süreci zehirlemeye çalıştı: "Beşar Esad bütün bunları yok sayarak Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı kuzeydoğu Suriye halklarına karşı bir soykırım savaşına tasfiye savaşına girerse zaten Besar Esad yönetimi kendisini tamamen tasfiye etmiş oluyor." Türkiye'nin DEAŞ'a vurduğu darbeyi perdeleyen terörist başı kendilerinin DEAŞ'a karşı mücadele ettikleri yalanını öne sürerek, "Bugün ayakta kalıyorsa sadece İran ve Rusya'nın desteğiyle değil Kürtlerin DEAŞ'a Türk soykırımına ve Neo Osmanlı politikalarına karşı verdiği mücadelenin bir sonucu olarak da bugün Suriye yönetimi ayaktadır. Bu bir gerçektir. DEAŞ'ın belini kıran kuzeydoğu Suriye halklarıdır. Ondan sonra DEAŞ baş aşağı gidişi yaşadı paramparça oldu. Onunla Suriye yönetimi az buçuk ayakta kaldı. Şimdi bunu yok sayarak türkiye ile ortak bir politika yürütmeye kalkarlarsa bu Suriye'nin tamamen kaybı olur. Bu politikanın sonuç alması mümkün değil aksi bir durum gelişirse elbette kuzeydoğu suriye halkları tüm gücüyle direnir. Kim saldırırsa saldırsın." TÜRKİYE'YE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI

Asılsız iftiralarla Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldıran Beşe Hozat, Türkiye'nin kendi patronları ABD'yi Suriye'ye sokarak savaşı körüklediğini öne sürdü. Bölgeye yönelik tehditlerini sürdüren terörist Hozat, "Öyle kolay değil. AKP-MHP rejimi şu anda o kadar büyük bir çıkmazdadır ki ne kadar güzel nutuklar atsa da öyle bu süreçten sağ çıkması mümkün değil. Öyle düşündüğü, istediği, kamuoyuna yansıttığı biçimde artık Suriye'de bir düzeltme yapamaz. Çok zor yani. Birçok denklem var, kolay değil yani. Herkesin eli armut toplamıyor. Bu açıdan yani gerçekten bitmiş bir iktidardır, bir rejimdir. Yapılacak şey, buna karşı güçlü bir mücadeledir." iddiasında bulundu.

ABDden Suriyenin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panamadan Iraka kanlı işgal geçmişi ABD DE NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZ!

Öte yandan bölgede PKK'yı besleyerek terörü körükleyen ABD'nin Dışişleri Bakanlığı da atılan adımlardan rahatsız oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı dün, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin açık açık normalleşmeye karşı olduğunu itiraf eden Bakanlık sözlerinin devamında. "ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüm yönünde ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumu, insan hakları ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları çağrısında bulunduk" dedi. Başkan Erdoğanın Suriye ile normalleşme çağrısı ABDyi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz