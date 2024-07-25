Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama

İstanbul Çatalca Sahili'nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jetski bulundu.
İstanbul Çatalca Sahili'nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jetski bulundu.
CANKURTARANLAR FARK ETTİ
Çatalca Akalan Mahallesi Sahili'nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski fark etti.
Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek jetski üzerinde incelemelerde bulundu.
UKRAYNA DONANMASINDA AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetskinin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili'ne ulaştığı düşünülüyor. Jetskinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi. İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.
SAS TİMLERİ GÜVENLİK ALTINA ALDI
Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.