Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atan 10 şüpheli tutuklandı!

Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.