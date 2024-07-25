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Mersin'de halay çekerken PKK sloganları atan 10 şüpheli tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin sahilinde terör örgütü PKK marşı ile halay çekip PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sloganları atan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 15:46 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 15:48
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atan 10 şüpheli tutuklandı!

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin sahilinde terör örgütü PKK marşı ile halay çekip PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sloganları atan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir.

Terör sempatizanlarına geçit yok!

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