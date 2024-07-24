PKK'nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: "Savaşmamız gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.





Hem Irak topraklarını hem de Suriye'nin kuzeyini kanserli hücre gibi saran PKK'nın defedilmesi için çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"PKK İLE SAVAŞMAMIZ, PETROLÜ SURİYE HALKINA VERMEMİZ GEREKİYOR"



Ankara - Şam normalleşme zemini arayışları öncesi Fidan, "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" diyerek Suriye rejimine mesaj gönderdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan



PKK'nın Irak için milli güvenlik sorunu haline geldiğini dile getiren Fidan, "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan



ÇÖZÜM İKİ DEVLET! TÜRKİYE MEKANİZMANIN PARÇASI OLUR



Fidan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde: -Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor -İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız. -İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz. -PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor. -PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN