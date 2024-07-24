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PKK'nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: "Savaşmamız gerekiyor"

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin selası okunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara - Şam arifesinde “(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. Irak'ın PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak tanımlası sonrası Fidan, "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi. Türkiye - Irak ortak güvenlik mekanizması ve Ankara - Şam yakınlaşması PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 16:14 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 17:07
PKK’nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: Savaşmamız gerekiyor

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Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları sürerken PKK/YPG iyiden iyiye köşeye sıkıştı.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki elebaşları süreci sabote edeceklerine yönelik mesajlar vermeye başladı.

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ELEBAŞLARI SABOTAJA BAŞLADI
İlk olarak sahneye PKK elebaşı Bese Hozat çıktı. Hozat, "Beşşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir" diyerek tehditler savurdu.

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" sözleriyle Ankara - Şam sürecini sabote edeceklerine yönelik sinyaller verdi.

Iraktan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacakIraktan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak



Elebaşlarının kıvrannışı sürerken Irak'tan önemli bir adım geldi.

Irak hükümeti devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak Başbakanlığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.


Hem Irak topraklarını hem de Suriye'nin kuzeyini kanserli hücre gibi saran PKK'nın defedilmesi için çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PKK İLE SAVAŞMAMIZ, PETROLÜ SURİYE HALKINA VERMEMİZ GEREKİYOR"

Ankara - Şam normalleşme zemini arayışları öncesi Fidan, "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" diyerek Suriye rejimine mesaj gönderdi.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

PKK'nın Irak için milli güvenlik sorunu haline geldiğini dile getiren Fidan, "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

ÇÖZÜM İKİ DEVLET! TÜRKİYE MEKANİZMANIN PARÇASI OLUR

Fidan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

-Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor

-İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.

-İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.

-PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.

-PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü.

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