PKK'nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: "Savaşmamız gerekiyor"

Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları sürerken PKK/YPG iyiden iyiye köşeye sıkıştı.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki elebaşları süreci sabote edeceklerine yönelik mesajlar vermeye başladı.
Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları sürerken PKK/YPG iyiden iyiye köşeye sıkıştı.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki elebaşları süreci sabote edeceklerine yönelik mesajlar vermeye başladı.
ELEBAŞLARI SABOTAJA BAŞLADI
İlk olarak sahneye PKK elebaşı Bese Hozat çıktı. Hozat, "Beşşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir" diyerek tehditler savurdu.
Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" sözleriyle Ankara - Şam sürecini sabote edeceklerine yönelik sinyaller verdi.
Elebaşlarının kıvrannışı sürerken Irak'tan önemli bir adım geldi.
Irak hükümeti devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak Başbakanlığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.
Hem Irak topraklarını hem de Suriye'nin kuzeyini kanserli hücre gibi saran PKK'nın defedilmesi için çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"PKK İLE SAVAŞMAMIZ, PETROLÜ SURİYE HALKINA VERMEMİZ GEREKİYOR"
Ankara - Şam normalleşme zemini arayışları öncesi Fidan, "PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" diyerek Suriye rejimine mesaj gönderdi.
PKK'nın Irak için milli güvenlik sorunu haline geldiğini dile getiren Fidan, "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi.
ÇÖZÜM İKİ DEVLET! TÜRKİYE MEKANİZMANIN PARÇASI OLUR
Fidan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
-Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor
-İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız.
-İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz.
-PKK/YPG ile savaşmamız, elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor.
-PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü.