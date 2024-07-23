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Mersin'deki PKK halayına 'Gereği Yapıldı' | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları paylaştı: Bölücülere yaka paça ters kelepçe

Mersin'deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı. "GEREĞİ YAPILDI" paylaşımında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldiklerini 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğunu bildirdi. Yerlikaya 1 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirdi. Öte yandan bölücülerin yaka paça ters kelepçeyle emniyete getiriliş anı kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 14:55
Mersin’deki PKK halayına ’Gereği Yapıldı’ | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları paylaştı: Bölücülere yaka paça ters kelepçe

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Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sloganları attı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Adalet Bakanı Tunç, 9 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" açıklaması yaptı.




GEREĞİ YAPILDI! BÖLÜCÜLERE TERS KELEPÇE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Gereği yapıldı" notuyla operasyona ilişkin görüntüler paylaştı. Görüntülerde bölücülerin ters kelepçe ile emniyete getiriliş anları yer alıyor.

Terör sempatizanlarına geçit yok!

Yerlikaya, "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz" dedi.




Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar şu şekilde:

GEREĞİ YAPILDI-22

Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti.

Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.




Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK' suçundan gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.

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