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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'köşeye sıkışmışlık' itirafı! "Durum gerçekten ciddi" diyerek anlattı: "Karşımızda Erdoğan engeli var"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' tezgahını dağıtması ve Ankara - Şam hattındaki 'normalleşme' zemini arayışları Kandil'i iyice çıkmaza soktu. PKK elebaşı Duran Kalkan "Durum gerçekten ciddi" diyerek düştükleri 'aciz' durumu açık etti. Kalkan, "Kerkük’ü, Musul’u hep "alacağız" diyorlar. Gözleri Süleymaniye kadar her tarafı ele geçirmek" dedi. Suriye'deki sözde özerk yönetimin (PKK/YPG) siyasi güç haline gelememesinden veryansın eden Kalkan, "Engeller birçok yönden geliyor. Bunların başında da Tayyip Erdoğan engeli var" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:18 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:33
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var

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Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' hayalini Ankara darmadağın etti.

PKK elebaşı Duran Kalkan aciz!



Mehmetçik korkusu bölücülere kurdukları sandıkları tek tek toplatırken; 18 Ağustos'ta sözde seçimler için bir kez daha nabız yoklanacağı öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"BÖLGEMİZDE ASLA TERÖRİSTAN KURDURMAYACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Astana dönüşü güvenlik güçlerinin elinin tetikte beklediğini belirterek "Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız" açıklamasında bulundu.

Bir yandan da Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları PKK'yı iyice panikletti.

PKK elebaşı Duran KalkanPKK elebaşı Duran Kalkan

Erdoğan'ın terörün kökünü kazımak için "Putin ve Esad'a davetimiz olabilir" minvalindeki sözleri Kandil'deki terör baronlarını köşeye sıkıştırdı.

PKK ELEBAŞINDAN 'ACİZLİK' İLANI: "DURUM GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ"

PKK elebaşı Duran Kalkan "Durum gerçekten ciddi" diyerek düştükleri 'aciz' durumu açık etti. Kalkan, "Yani Kerkük'ü, Musul'u hep "alacağız" diyorlar. Gözleri Süleymaniye kadar her tarafı ele geçirmek" dedi.

PKK elebaşı Duran KalkanPKK elebaşı Duran Kalkan

"TAYYİP ERDOĞAN ENGELLİYOR"

PKK'ya statü kazandıracak olan 'teröristan' seçimlerinin Türkiye tarafından engellemesinden rahatsızlık duyan elebaşı Kalkan, "(Suriye'deki sözde özerk yönetim) Siyasi bir güç haline gelmek istiyor; önünde bir sürü engel var. Yaratıcı politikalarla o engelleri aşabilirler. Fakat bu engeller birçok yönden geliyor. Bunların başında da Tayyip Erdoğan engeli var" şeklinde konuştu.

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Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, her fırsatta Türkiye'nin güneyinde bir teröristan kurdurmayacaklarını beyan ediyor.

"TÜRKİYE DURMUYOR, KORKUYORUZ"

Erdoğan'ın "Teröristan kurdurmayız, gereken ne ise yapmaktan imtina etmeyiz" sözleri sonrası PYD elebaşı Salih Müslim de 'harekat' korkusuna kapıldı.

SİHA'ların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim,"Türkiye'nin saldırıları durmadı. Korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız" dedi.

PKK/PYD elebaşı Salih MüslimPKK/PYD elebaşı Salih Müslim


"ABD İLE GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI: "ACELE ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİLER"

Elebaşı Salih Müslim 'teröristan' seçimleri için ABD ile görüşme yaptığını dile getirdi.

Müslim, sözde seçimlerinin tarihinin belirlenmesi sonrası ABD'nin kendisine "Bu adımı aceleye getirdiğinize inanıyoruz" dediğini aktardı.

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ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI

Öte yandan bir başka PYD elebaşı İlhan Ehmed, Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı.

Ehmed, Berlin'den sonra Köln'de de sözde seçimler üzerinden meşruiyet zemini yokladı.

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