PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'köşeye sıkışmışlık' itirafı! "Durum gerçekten ciddi" diyerek anlattı: "Karşımızda Erdoğan engeli var"

PKK elebaşı Duran Kalkan



"TAYYİP ERDOĞAN ENGELLİYOR"



PKK'ya statü kazandıracak olan 'teröristan' seçimlerinin Türkiye tarafından engellemesinden rahatsızlık duyan elebaşı Kalkan, "(Suriye'deki sözde özerk yönetim) Siyasi bir güç haline gelmek istiyor; önünde bir sürü engel var. Yaratıcı politikalarla o engelleri aşabilirler. Fakat bu engeller birçok yönden geliyor. Bunların başında da Tayyip Erdoğan engeli var" şeklinde konuştu.

Teröristan tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ABD ile görüştüm itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, her fırsatta Türkiye'nin güneyinde bir teröristan kurdurmayacaklarını beyan ediyor.



"TÜRKİYE DURMUYOR, KORKUYORUZ"



Erdoğan'ın "Teröristan kurdurmayız, gereken ne ise yapmaktan imtina etmeyiz" sözleri sonrası PYD elebaşı Salih Müslim de 'harekat' korkusuna kapıldı.



SİHA'ların sürekli tepelerinde uçtuğunu belirten Müslim,"Türkiye'nin saldırıları durmadı. Korkuyoruz ve bunlara hazırlıklı olmalıyız" dedi.

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim





"ABD İLE GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI: "ACELE ETTİĞİMİZİ SÖYLEDİLER"



Elebaşı Salih Müslim 'teröristan' seçimleri için ABD ile görüşme yaptığını dile getirdi.



Müslim, sözde seçimlerinin tarihinin belirlenmesi sonrası ABD'nin kendisine "Bu adımı aceleye getirdiğinize inanıyoruz" dediğini aktardı.

Almanyada teröristan buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmedden Türkiyeye karşı bize yardım edin çağrısı | ABD ve YPGden ortak tatbikat

ALMANYA'DA 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI



Öte yandan bir başka PYD elebaşı İlhan Ehmed, Berlin'de Alman parlamenterlerle bir araya gelip "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı yaptı.



Ehmed, Berlin'den sonra Köln'de de sözde seçimler üzerinden meşruiyet zemini yokladı.