Bugün, az önce deprem mi oldu? İşte 26 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi: Son Dakika Deprem Haberleri

Az önce deprem mi oldu?
Deprem olup olmadığını anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Deprem sırasında ne yapmalıyım?
Deprem sırasında sağlam bir yer bulun, düşebilecek eşyalardan uzak durun ve merdivenler veya asansörleri kullanmayın.
Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantasında su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, radyo, piller ve kişisel belgeler bulunmalıdır.
Deprem sonrası ne yapmalıyım?
Deprem sonrası güvenli bir alana geçin, acil durum çantanızı yanınıza alın ve radyo veya televizyon gibi kaynaklardan bilgi almaya devam edin.
Deprem nedir ve nasıl oluşur?
Deprem, yer kabuğunda aniden ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalardır. Genellikle fay hatlarının çatlaması sonucu oluşur.
Türkiye'deki aktif fay hatları nelerdir?
Türkiye'deki başlıca aktif fay hatları Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı'dır.