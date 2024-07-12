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Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına çıkarılan Timur Cihantimur, Boston'da yakalanmıştı. Çocuk rehabilitasyon merkezinde tutuklu bulunan Cihantimur'un bir sonraki duruşmasının tarihi belli oldu. Cihantimur’un mahkemeye sunduğu kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusunu önceki günlerde reddeden Hakim Cabell, 47 sayfalık gerekçeli kararını da açıkladı. Hakim, Cihantimur'un ABD ile vatandaşı olması dışında iddia edildiği gibi bir aidiyet bağının olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:49 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 11:09
Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar

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Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul 106 gün sonra Boston'da yakalandı.

ABD'de yargılanmalarına devam edilen ikiliden Cihantimur, 2 kez hakim karşısına çıktı.

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Timur Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

BAŞKA BİR YERE NAKLEDİLECEK
İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, duruşmada müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

Boston'daki mahkeme geçtiğimiz günlerde Timur Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması talebini reddetti. Timur Cihantimur'un tutuklu yargılanmasına devam edileceği ancak kaldığı tutuklu evinden başka bir yere nakil edileceği öğrenildi.

Timur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen KearneyTimur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen Kearney

Nakil için Cihantimur'a 3 ayrı yer önerildi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 15 EKİM'DE

Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken olaya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ile Victoria Kelleher adli süreçle ilgili ortak bir takvim mahkemeye sundular.

Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücreManson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre

Avukatların savcılıkla uzlaşarak belirledikleri takvime göre, Cihantimur'un Türkiye'ye iade davasıyla ilgili karar duruşması 15 Ekim'de yapılacak.

15 Ekim'de Cihantimur'un davasının görüleceği mahkemenin meşgul olması durumunda, müvekkillerinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşmanın 16 Ekim tarihinde de yapılabileceği öğrenildi.

Timur Cihantimur o tarihe kadar tutuklu kalmaya devam edecek.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Dava sürecinde taraflar, duruşma gününe kadar iddia ve savunmalarını yazılı olarak sunacaklar.

13 AĞUSTOSA KADAR MAHKEMEYE SUNACAK
Savcılık, Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini destekleyen gerekçelerini ve yeni delillerini 13 Ağustos'a kadar mahkemeye sunacak.

ARGÜMANLARINI SIRALAYACAKLAR
Cihantimur'un avukatları ise savcılığın iade talebine hukuki argümanlarını en geç 13 Eylül'e kadar yazılı olarak cevaplayacaklar.

Önerilen duruşma takvimine göre, Cihantimur'un avukatlarının yazılı savunmasına itiraz etme hakkı olan savcılık, bu itirazını en geç 27 Eylül'e kadar yapabilecek.

2 TARİH GÜNDEMDE
Tarafların uzlaştığı yeni dava süreci takvimi, Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar duruşmasının 15 ya da 16 Ekim'de Hakim Cabell'in huzurunda gerçekleştirileceğini belirtiyor.

KAÇMA RİSKİ YÜKSEK
VOA'nın haberine göre; Cihantimur'un mahkemeye sunduğu kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusunu önceki gün reddeden Hakim Donald L. Cabell, 47 sayfalık gerekçeli kararında ABD ile vatandaşı olması dışında iddia edildiği gibi bir aidiyet bağının olmadığını belirterek kaçma riskinin ciddi olduğu gerekçesiyle dava sürecinde tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

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Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar
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