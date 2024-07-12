Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar

BAŞKA BİR YERE NAKLEDİLECEK

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, duruşmada müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu. Boston'daki mahkeme geçtiğimiz günlerde Timur Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması talebini reddetti. Timur Cihantimur'un tutuklu yargılanmasına devam edileceği ancak kaldığı tutuklu evinden başka bir yere nakil edileceği öğrenildi.

Timur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen Kearney Nakil için Cihantimur'a 3 ayrı yer önerildi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak. BİR SONRAKİ DURUŞMA 15 EKİM'DE Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ile Victoria Kelleher adli süreçle ilgili ortak bir takvim mahkemeye sundular.

Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre Avukatların savcılıkla uzlaşarak belirledikleri takvime göre, Cihantimur'un Türkiye'ye iade davasıyla ilgili karar duruşması 15 Ekim'de yapılacak. 15 Ekim'de Cihantimur'un davasının görüleceği mahkemenin meşgul olması durumunda, müvekkillerinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşmanın 16 Ekim tarihinde de yapılabileceği öğrenildi. Timur Cihantimur o tarihe kadar tutuklu kalmaya devam edecek.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Dava sürecinde taraflar, duruşma gününe kadar iddia ve savunmalarını yazılı olarak sunacaklar. 13 AĞUSTOSA KADAR MAHKEMEYE SUNACAK

Savcılık, Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini destekleyen gerekçelerini ve yeni delillerini 13 Ağustos'a kadar mahkemeye sunacak. ARGÜMANLARINI SIRALAYACAKLAR

Cihantimur'un avukatları ise savcılığın iade talebine hukuki argümanlarını en geç 13 Eylül'e kadar yazılı olarak cevaplayacaklar. Önerilen duruşma takvimine göre, Cihantimur'un avukatlarının yazılı savunmasına itiraz etme hakkı olan savcılık, bu itirazını en geç 27 Eylül'e kadar yapabilecek.