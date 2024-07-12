81 ilde ÇEMBER-19 operasyonu: 5 günde 4 bin 466 firari yakalandı

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik "Çember-19" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 466 firari gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 436'sının 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 718'inin narkotik, 691'inin hırsızlık, 434'ünün kaçakçılık ve organize, 383'ünün dolandırıcılık, 159'unun yağma, 116'sının cinsel, 85'inin terör ve 79'unun kasten öldürme suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.