Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.91 km olarak ölçüldüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgiler verildi:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-12
Saat:07:34:14 TSİ
Enlem:34.2925 N
Boylam:32.61056 E
Derinlik:7.91 km
AFAD SON DEPREMLER
2024-07-12 07:53:20 36.96 27.80028 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.87 km] Milas (Muğla)
2024-07-12 07:48:55 39.65139 39.54083 7.14 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2024-07-12 07:34:14 34.2925 32.61056 7.91 MW 4.0 Akdeniz
2024-07-12 07:28:34 36.14139 28.12611 7.72 ML 1.1 Akdeniz - [54.45 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-12 07:23:14 38.29139 27.81667 7.0 ML 1.2 Bayındır (İzmir)
2024-07-12 07:22:00 38.84056 38.13417 7.25 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-07-12 07:15:29 38.26833 37.85361 9.72 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-07-12 07:13:05 39.75639 30.17389 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.07.12 07:34:16 34.4118 32.8270 12.3 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2024.07.12 04:19:17 40.1747 28.2772 16.7 -.- 1.4 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel
2024.07.12 04:18:41 38.8857 37.3257 23.3 -.- 1.6 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.12 03:52:28 38.0625 37.6020 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.12 03:05:51 36.9532 27.7688 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 02:05:54 38.7100 30.5473 4.5 -.- 1.5 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.12 01:50:02 40.3892 28.6070 9.3 -.- 3.0 3.0 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.12 00:39:07 37.8368 36.3090 10.7 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 00:16:23 38.0552 42.9497 7.3 -.- 1.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.07.11 23:57:16 38.2983 37.2460 5.0 -.- 1.1 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 22:58:28 38.2075 37.8892 9.8 -.- 1.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:56:14 38.6127 42.9803 5.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.11 22:54:32 38.1178 42.9148 1.7 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.07.11 22:51:10 39.0495 27.4978 6.9 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.11 22:36:46 38.4618 30.5972 5.0 -.- 1.5 -.- ANAYURT-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 22:26:03 37.7230 35.5723 13.1 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.11 22:13:19 39.4558 26.1203 6.9 -.- 1.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.11 22:12:27 38.3370 37.7130 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:06:24 38.4807 30.4970 16.2 -.- 1.2 -.- ILYASLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 22:05:36 38.2178 38.0713 3.7 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:00:59 37.1558 36.7890 6.5 -.- 1.2 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.11 21:48:34 38.7387 30.5877 5.2 -.- 1.6 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel