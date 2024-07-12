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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi! Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.91 km olarak ölçüldüğünü bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 08:17 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 08:17
Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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Bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 7.91 km olarak ölçüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgiler verildi:

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-12
Saat:07:34:14 TSİ
Enlem:34.2925 N
Boylam:32.61056 E
Derinlik:7.91 km

AFAD SON DEPREMLER
2024-07-12 07:53:20 36.96 27.80028 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.87 km] Milas (Muğla)
2024-07-12 07:48:55 39.65139 39.54083 7.14 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2024-07-12 07:34:14 34.2925 32.61056 7.91 MW 4.0 Akdeniz
2024-07-12 07:28:34 36.14139 28.12611 7.72 ML 1.1 Akdeniz - [54.45 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-12 07:23:14 38.29139 27.81667 7.0 ML 1.2 Bayındır (İzmir)
2024-07-12 07:22:00 38.84056 38.13417 7.25 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-07-12 07:15:29 38.26833 37.85361 9.72 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-07-12 07:13:05 39.75639 30.17389 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)

KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.07.12 07:34:16 34.4118 32.8270 12.3 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2024.07.12 04:19:17 40.1747 28.2772 16.7 -.- 1.4 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel
2024.07.12 04:18:41 38.8857 37.3257 23.3 -.- 1.6 -.- GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.12 03:52:28 38.0625 37.6020 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.12 03:05:51 36.9532 27.7688 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.12 02:05:54 38.7100 30.5473 4.5 -.- 1.5 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.12 01:50:02 40.3892 28.6070 9.3 -.- 3.0 3.0 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.12 00:39:07 37.8368 36.3090 10.7 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 00:16:23 38.0552 42.9497 7.3 -.- 1.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.07.11 23:57:16 38.2983 37.2460 5.0 -.- 1.1 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 22:58:28 38.2075 37.8892 9.8 -.- 1.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:56:14 38.6127 42.9803 5.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.11 22:54:32 38.1178 42.9148 1.7 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.07.11 22:51:10 39.0495 27.4978 6.9 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.11 22:36:46 38.4618 30.5972 5.0 -.- 1.5 -.- ANAYURT-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 22:26:03 37.7230 35.5723 13.1 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.11 22:13:19 39.4558 26.1203 6.9 -.- 1.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.11 22:12:27 38.3370 37.7130 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:06:24 38.4807 30.4970 16.2 -.- 1.2 -.- ILYASLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 22:05:36 38.2178 38.0713 3.7 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:00:59 37.1558 36.7890 6.5 -.- 1.2 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.11 21:48:34 38.7387 30.5877 5.2 -.- 1.6 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel

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