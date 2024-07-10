Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teklif! Mahkeme reddetti! 3 seçenek sunuldu

SERBEST KALMASI TALEBİNDE BULUNDULAR İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, duruşmada müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

AVUKATLARI DİLEKÇE SUNDU

Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher, müvekkillerinin kefalet karşılığında şartlı tahliye edilerek iade davası sürecinde tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçe ile hakime yazılı olarak sundu.

Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

Cihantimur'un avukatları ayrıca hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını söyledi.