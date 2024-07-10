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Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teklif! Mahkeme reddetti! 3 seçenek sunuldu

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına çıkarılan Timur Cihantimur, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olarak bulunuyor. Cihantimur'un avukatları, Cihantimur'un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasını talep etti. Bu başvuru reddedilirken, Cihantimur'ın kaldığı ıslah evinin değişmesi ile ilgili talebe karşı da üç seçenek sunulduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:53 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 11:15
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teklif! Mahkeme reddetti! 3 seçenek sunuldu

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Cihantimur, 2 kez hakim karşısına çıktı.

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, hakim Donald Cabell, Timur Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

SERBEST KALMASI TALEBİNDE BULUNDULAR
İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, duruşmada müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

AVUKATLARI DİLEKÇE SUNDU
Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher, müvekkillerinin kefalet karşılığında şartlı tahliye edilerek iade davası sürecinde tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçe ile hakime yazılı olarak sundu.

Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

Cihantimur'un avukatları ayrıca hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Talebe itiraz eden Savcı Kristen A. Kearney, Cihantimur'un serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Timur Cihantimur'un babası Bülent CihantimurTimur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur

KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ
Söz konusu değerlendirme neticelendirildi. Boston'daki mahkeme Timur Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması talebini reddetti. Timur Cihantimur tutuklu yargılanmaya devam edecek ancak kaldığı tutuklu evinden başka bir yere nakil edilecek.

3 YER ÖNERİLDİ
Nakil için Cihantimur'a 3 ayrı yer önerildi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak.

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