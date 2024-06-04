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Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Yakın çevresinden flaş açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin yakın çevresinden açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:08 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:26
Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Yakın çevresinden flaş açıklama

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimini değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurup kurmayacağı merak konusu olmuştu.



Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Milliyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, yeni parti iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.


"CHP'NİN DIŞINDA BİR PARTİ AKLINDAN GEÇMEZ"
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yönetim biçimiyle ilgili rahatsızlığı olması durumunda bunları Özgür Özel ile paylaşağını belirten yakın kaynaklar, "Fikrini yazar, çizer, söyler ama CHP'nin dışında bir parti aklından geçmez. Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor. 'Kılıçdaroğlu parti kuracak' iddiası abesle iştigal." ifadelerini kullandı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında değişimcilere yüklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kendisini sırtından hançerlediğini" ima eden Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise 14-28 Mayıs seçimlerinden önce başka, sonra başka konuştuğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

BANA 'ADAY OL' DEDİLER
Kamuoyunda vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var. Vefa, kader birliği yapmaktır. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, "İlla sen cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar sonra tam tersini konuşursa siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanı adayı olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Parti böyle karar aldı. Düne kadar bana "Aday ol" diyen siz değil miydiniz? Bana PM'de, MYK'da "Aday olacaksın" diyorlardı. Özgür Bey de dâhil, herkes dahil.



İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER
Sağduyulu olarak parti içinde oturup tartışmak varken niçin seçimden sonra birdenbire değişim tartışması patlıyor? Ben hançerlendim diye boşuna demedim. Partide en büyük değişimi yapan benim. Toplumun her kesimiyle bağlantı kurduk. Sivas'ın ötesine geçtik. YETER ARTIK!
Kılıçdaroğlu seçim sürecinde tek başına mücadele etti. Beni eleştirenlere söylüyorum. Siz neredeydiniz? Yüzde 48 oy aldık. İnsaf denen bir şey var. Hep içimize attık. Yeter artık.

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