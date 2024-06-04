Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuracak? Yakın çevresinden flaş açıklama





Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:



BANA 'ADAY OL' DEDİLER

Kamuoyunda vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var. Vefa, kader birliği yapmaktır. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, "İlla sen cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar sonra tam tersini konuşursa siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanı adayı olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Parti böyle karar aldı. Düne kadar bana "Aday ol" diyen siz değil miydiniz? Bana PM'de, MYK'da "Aday olacaksın" diyorlardı. Özgür Bey de dâhil, herkes dahil.