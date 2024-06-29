Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak "yönetemeyeceğiz" dedi

"Kılıçdaroğlu'na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum." ifadelerini kullanan Sinan Oğan, "Bana "Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar" dedi" ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 49,50'sinden fazlasını alarak en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atmasına rağmen, 50+1 oranında oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Seçimlerde üçüncü olan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'A BAKANLIK VERMİŞTİ

Ata İttifakının diğer ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu ile bir protokol imzalayarak desteğini Millet İttifakı'na verdi.

Kılıçdaroğlu, önce böyle bir protokol olmadığını, daha sonra da 'iki kişinin namusuna teslim' diyerek maddeleri açıklamayacağını söyledi.

Protokolde Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri bakanlığı ile iki bakanlık verdiği görüldü.