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Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak "yönetemeyeceğiz" dedi

2023 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Başkan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek için 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiğini öne süren Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanmaları durumunda da "Ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar" dediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 21:59 Güncelleme 29 Haziran 2024, 22:20
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi

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2023 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba itiraflarda bulundu.

Katıldığı canlı yayında 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiğini söyledi.

"MİLLET İTTİFAKINI DESTEKLESEM ÜLKEDE KRİZ ÇIKARDI"
Oğan, "Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU BANA ÜLKEYİ YÖNETEMEYİZ DEDİ"
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanmaları durumunda da "Ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar." dediğini itiraf etti.

"Kılıçdaroğlu'na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum." ifadelerini kullanan Sinan Oğan, "Bana "Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar" dedi" ifadelerini kullandı.

SİNAN OĞAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VERMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 49,50'sinden fazlasını alarak en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atmasına rağmen, 50+1 oranında oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Seçimlerde üçüncü olan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'A BAKANLIK VERMİŞTİ
Ata İttifakının diğer ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu ile bir protokol imzalayarak desteğini Millet İttifakı'na verdi.

Kılıçdaroğlu, önce böyle bir protokol olmadığını, daha sonra da 'iki kişinin namusuna teslim' diyerek maddeleri açıklamayacağını söyledi.

Protokolde Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri bakanlığı ile iki bakanlık verdiği görüldü.

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