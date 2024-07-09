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Ege'de göçmen faciası: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege'de yaşanan göçmen faciasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, "19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 15:08 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 15:22
Ege’de göçmen faciası: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

7 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTIR
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."

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