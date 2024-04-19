CHP’de halef selef yan yana! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra aynı kareye girdi... Ayak üstü sohbet ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana görüntülendi.
BİR SÜRE SOHBET ETTİLER
İkili, CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın cenazesinde yan yana saf tuttu, ayak üstü bir süre sohbet etti.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Levent Bayraktar'ın tabutuna omuz verdi
Daha sonra Özel ve Kılıçdaroğlu, Levent Bayraktar'ın tabutuna en ön sıradan omuz verdi.
"ESKİ GENEL BAŞKANLARIN FİKRİNE DANIŞACAĞIM" DEMİŞTİ
Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüz yüze görüşme planlaması gündemde.
Erdoğan kabine sonrası "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi. Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel
Öte yandan Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi eski genel başkanların fikrine de danışacağını söyledi.
Bu gelişmelere müteakip Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu ikilisinin yan yana poz vermesi dikkat çekti.