CHP’de halef selef yan yana! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra aynı kareye girdi... Ayak üstü sohbet ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Levent Bayraktar'ın tabutuna omuz verdi



Daha sonra Özel ve Kılıçdaroğlu, Levent Bayraktar'ın tabutuna en ön sıradan omuz verdi.



"ESKİ GENEL BAŞKANLARIN FİKRİNE DANIŞACAĞIM" DEMİŞTİ

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yüz yüze görüşme planlaması gündemde.



Erdoğan kabine sonrası "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi. Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.