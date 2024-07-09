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İzmir Aliağa'da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı

İzmir Aliağa’da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine düzenlenen rüşvet operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 8 ay boyunca yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonda söz konusu kişilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda da usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 17:02 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 17:10
İzmir Aliağa’da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturmasında 77 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için Ticaret Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin adresleri ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü binası ve kent genelindeki bazı gümrük müşavirliği firmalarında arama yapıldı. Aramalarda, bazı dijital materyallere el konuldu.

77 GÖZALTI
Operasyonda şüphelilerden 77'si gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Yaklaşık 8 ay önce gelen bir ihbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonrası başlatılan operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gümrük Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda yerinde kopyalama/imaj işlemi yaptığı belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 77 kişinin mal varlıklarına el konuldu.

50 MİLYON LİRALIK RÜŞVET
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların, gümrük müşavirliği firması çalışanlarından gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlama karşılığında rüşvet alarak görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda da usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü.

VERGİ KAÇIRMAK İSTEYENLERE GÖZ YUMDULAR
Şüphelilerin, yurt dışından getirilen ipek kumaşı gibi ürünleri vergi kaçırmak için daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterip, rutin olarak ürünün ne olduğunun anlaşılabilmesi için incelenmek üzere laboratuvara numune gönderilmesi gerekirken rüşvetle bu aşamayı ortadan kaldırmak gibi uygumalar yaptıkları iddia edildi. Dönen rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu öne sürüldü.

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