İzmir Aliağa’da gümrük çalışanlarına ve müşavirlerine 50 milyonluk rüşvet operasyonu: 77 gözaltı

BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK Yaklaşık 8 ay önce gelen bir ihbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonrası başlatılan operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gümrük Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda yerinde kopyalama/imaj işlemi yaptığı belirtildi.

50 MİLYON LİRALIK RÜŞVET Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 'nde görevli bazı memurların, gümrük müşavirliği firması çalışanlarından gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlama karşılığında rüşvet alarak görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda da usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü.

VERGİ KAÇIRMAK İSTEYENLERE GÖZ YUMDULAR

Şüphelilerin, yurt dışından getirilen ipek kumaşı gibi ürünleri vergi kaçırmak için daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterip, rutin olarak ürünün ne olduğunun anlaşılabilmesi için incelenmek üzere laboratuvara numune gönderilmesi gerekirken rüşvetle bu aşamayı ortadan kaldırmak gibi uygumalar yaptıkları iddia edildi. Dönen rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu öne sürüldü.