Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: "Dijital telif" şart! Google masada...

TBMM 'de Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle peş peşe toplantılar düzenlendi. Takvim.com.tr'nin yakından takip ettiği dijital telif gündemli toplantıların biri de bugün gerçekleştiriliyor.

Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haber telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.

GOOGLE SAVUNMA YAPACAK

Google, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunduğu bazı özellikler aracılığıyla kötüye kullandığı iddialarının incelendiği soruşturma kapsamında savunma yapacak.

REBAT KURUMU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rekabet Kurumu Google ile ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaparak savunma tarihini duyurmuştu.

Kurum'dan yapılan açıklamada toplantının bugün (25 Haziran) yapılacağı işaret edilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu, arama motoru sonuç sayfasında sunmakta olduğu belirli özellikler vasıtası ile kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşamasına gelinmiştir.

Soruşturma kapsamında; genel arama hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Google'ın bu pazardaki gücüyle arama motoru sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özelliklerini içerik sağlayan internet sitelerinin aleyhine olacak şekilde ön plana çıkardığı ve bunun sonucunda arama motoru sonuç sayfasında internet sitelerinin daha alt sıralarda gösterilmelerine sebep olarak bu sitelerin trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelenmiştir.

Söz almak üzere sözlü savunma toplantısına katılmak isteyen şikâyetçilerin ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeleriyle 14 Haziran 2024 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler ise toplantıyı çevrim içi olarak takip edebileceklerdir.



Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmeler çerçevesinde katılım formunun toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar doldurulması gerekmektedir."

EMEK HIRSIZLIĞI SON BULACAK

TBMM'de çalışmaları devam eden Dijital Telif Yasası düzenlemesiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Sayan, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclisteki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

HABERLERE 2 YIL TELİF

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye'de basın yayıncı sayısında yüzde 50 azalma olduğunu açıkladı.

Tiraj gelirlerine de değinen Yılmaz, 2011'deki 2.1 milyar lira olan gazete tiraj gelirinin 2020'ye gelindiğinde 945 milyona kadar düştüğünü, bunun da yüzde 60'lık bir kayıp anlamına geldiğini belirtti.