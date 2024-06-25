TBMM'de bir ilk! Google 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı

1 Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haber telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.

2 DİJİTAL TELİF GÜNDEMİYLE TOPLANTI

TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle peş peşe toplantılar düzenlendi. TAKVİM.COM.TR TAKİPTE

Takvim.com.tr'nin yakından takip ettiği dijital telif gündemli toplantıların biri de bugün gerçekleştirildi.