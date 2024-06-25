TBMM'de bir ilk! Google 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yaptı

Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haber telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.
DİJİTAL TELİF GÜNDEMİYLE TOPLANTI
TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle peş peşe toplantılar düzenlendi.
TAKVİM.COM.TR TAKİPTE
Takvim.com.tr'nin yakından takip ettiği dijital telif gündemli toplantıların biri de bugün gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi temsilcileri komisyon üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Google'ın Türkiye'de çalışmalarının anlatıldığı sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi.
MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ, GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy, dijital telif görüşmeleri için yeşil ışık yakan bir açıklama yaparak, "Tüm paydaşlarımız ile masaya oturmaya hazırız, görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.