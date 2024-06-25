AK Parti’de yerelde bayrak değişimi! Başkan Erdoğan işaret etmişti! 7 il başkanı değişti! Hangi illerde kim görevlendirildi?

SADİ BİNBOĞA KİMDİR ?

1983 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Osmaniye'de bitirdi. Beykent Üniversitesi İngilizce işletme ve uluslararası ticaret bölümlerinden aynı anda iki ana dal olarak mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans yaptı.

Türkiye'de ilk ve tek yer fıstığının pazarlanmasındaki problemler ve çözüm yolları konusunda yüksek lisans tezi hazırladı.

İngiltere'de İngilizce dil kursuna katıldı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.

15 yaşından beri aktif görev aldığı, yer fıstığı ve hububat ticareti yapan Binboğalar Tarım Ürünleri Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.