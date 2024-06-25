AK Parti’de yerelde bayrak değişimi! Başkan Erdoğan işaret etmişti! 7 il başkanı değişti! Hangi illerde kim görevlendirildi?

31 Mart yerel seçimlerin ardından bazı değişimlerin sinyalini veren AK Parti'de dün başkan Erdoğan'ın başkanlığında MYK toplandı.
MYK'da ana gündem yerel seçimler sonrası çıkan "değişim" talebiydi.
31 Mart yerel seçimlerin ardından bazı değişimlerin sinyalini veren AK Parti'de dün başkan Erdoğan'ın başkanlığında MYK toplandı.
MYK'da ana gündem yerel seçimler sonrası çıkan "değişim" talebiydi.
YENİLENME TALEBİ
Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.
7 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
Toplantının ardından 7 il başkanının değiştiği açıklandı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan'ın atandığı belirtildi.
Peki AK Parti'nin yeni il başkanları kimler? İşte detaylar…
FARUK BÜLENT KABLAN
AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'nun il başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından AK Parti Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada il başkanlığı görevine Faruk Bülent Kablan'ın görevlendirildiği açıklandı.
Kaplan cemiyet başkanlığının yanı sıra Belediye encümenliği ve Adıyaman Belediyesinde bir dönem görev yapmıştı.
TURGAY ŞAHİN
AK Parti'nin yeni il başkanı Baro Başkanı olan Avukat Turgay Şahin oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde Hüseyin Ceylan Uluçay'ın il başkanlığından istifa ederek belediye başkan adayı olması ile birlikte Hüseyin Menteş bu görevi yürütüyordu. Yeni il başkanı olan Turgay Şahin, partiyi kongreye götürerek ildeki yeni yönetimi belirleyecek. Turgay Şahin, 14 yıldır Baro Başkanlığını yürütüyor.
ALPAY KABADAYI
Yeni Erzincan AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, 8 Ekim 1980 tarihinde Erzincan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamlayan Kabadayı, Niğde Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
Evli ve üç çocuk babası olan Kabadayı, üretim, dağıtım, satış ve pazarlama alanlarında ticaretle uğraşmaktadır.
FATİH MUHADDİS FEDAİOĞLU
1 Ocak 1970 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Fatih Muhaddis Fedaioğlu, lisans eğitimini ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki San Francisco Üniversitesi McLaren School of Business'de Finans Bölümü'nde burslu olarak tamamladı.
1999 yılından bu yana Fedaioğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde iş faaliyetlerini yürüten Fedaioğlu, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu üyesidir.
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda uzun süre çeşitli görevler yürüten Fedaioğlu, 2011 yılındaki genel seçimlerde AK Parti Gaziantep milletvekili aday adayı olmuştur.
2011 yılından bu yana MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nde üye olan Fedaioğlu MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nde Başkan yardımcılıkları görevinde bulunmuştur. Fedaioğlu, 2021 yılı Mart ayında gerçekleşen MÜSİAD Gaziantep 24. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanı seçilmiştir.
AHMET SEVGİLİOĞLU
Kastamonu, Araç, Huruçören Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Sevgilioğlu, 1973 yılında Karabük'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Restorasyon programından mezun oldu. 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1998-2003 yılları arası Kastamonu Valiliği'nde sözleşmeli Mimar olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren serbest olarak mimarlık hizmetlerini yürüterek Türkiye'de genelinde birçok binanın restorasyon projesini üstlendi.
SADİ BİNBOĞA KİMDİR ?
1983 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Osmaniye'de bitirdi. Beykent Üniversitesi İngilizce işletme ve uluslararası ticaret bölümlerinden aynı anda iki ana dal olarak mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans yaptı.
Türkiye'de ilk ve tek yer fıstığının pazarlanmasındaki problemler ve çözüm yolları konusunda yüksek lisans tezi hazırladı.
İngiltere'de İngilizce dil kursuna katıldı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.
15 yaşından beri aktif görev aldığı, yer fıstığı ve hububat ticareti yapan Binboğalar Tarım Ürünleri Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.
MUSTAFA ÇAĞLAYAN
1982 yılında Zonguldak'ta Doğdu. İlkokulu Asma İlkokulunda okuduktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Zonguldak İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 28 Şubat sürecinde uygulanan kat Sayı ve okul puanlamasıyla eğitime ara vermek zorunda kaldı. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur.