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Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:44 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:44
Ankara’da FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına 24 gözaltı kararı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

9 İLDE OPERASYON
Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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