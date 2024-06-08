Büyük tehlike! Dijital Telif Yasası çıkmazsa sinema sektörü de kaybedecek!

Tezel, "Bu yasa çıkmazsa önce medya sonra sinema ve dizi sektörleri kaybedecek! Ve bir gün gelecek Google gibi internet devlerinin istediği medya içerikleri yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

Son toplantı geçtiğimiz ay (22 Mayıs'ta) gerçekleştirdi. Takvim.com.tr'nin de yakından takip ettiği Telif Yasası için Sabah Yazarı Mevlüt Tezel dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

DİJİTAL PLATFORMLARA YAPTIRIM Geçtiğimiz yıl Kanada hükümeti Google ile yaptığı anlaşmayla şirketin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına yıllık 74 milyon dolarlık katkıda bulunmasını sağlamıştı. Kanada hükümeti medyanın hakkını Google'dan aldıktan sonra eli büyüttü ve internet devlerinden yeni bir istekte bulundu. Yerel haberleri ve diğer yerel içerikleri desteklemek için yılda 200 milyon dolar toplaması beklenen bir program kapsamında büyük çevrimiçi yayın hizmetlerinin (Netflix, Spotify gibi) Kanada gelirlerinin yüzde 5'ini hükümete ödemesini istedi.

Bu parayla sadece haberciler değil film, dizi, belgesel yapımcıları da desteklenecek.

Fransa da 2021 yılında Netflix, Amazon, Disney+ gibi dijital video platformlarına yaptırım kararı almıştı. Bu platformlar yıllık cirolarının yüzde 25'ini Fransız sinema sektörüne aktaracaklardı.

Dijital platformlar girdikleri ülkelerdeki ulusal sinemaya darbe vurdukları ve sinema salonlarının kapanmasına neden oldukları için Fransa, Kanada gibi ülkeler bunun bedelini istiyor.

Dünkü yazımda Türkiye'de sinemada izleyici sayısının 2023 yılında yüzde 13 azaldığını yazmıştım.



SALONLAR KAPANIYOR

Bunun en büyük nedeni dijital platformlar.

Ülkemizde sinema salon sayısı her yıl düşüyor!

85 milyonluk Türkiye'de 79 ilde toplamda sadece 368 sinema yer alıyor. Bu 368 sinemada 2 bin 129 perde, toplamda 245 bin 791 koltuk bulunuyor.

Salon sayısı düştükçe milli sinema sektörü zarar edecek.

Dijital Telif Yasası'nın çıkması için medyada benim kadar çok yazan yok herhalde.

Google gibi internet devleri devasa reklam gelirinden medyamıza kırıntılar bırakıyorken niye köşe yazarları bu konunun üzerine gitmiyor, TV programlarında tartışılmıyor bir türlü anlamıyorum.

BU YASA ÇIKMAZSA...

Bu yasa çıkmazsa önce medya sonra sinema ve dizi sektörleri kaybedecek!

Ve bir gün gelecek Google gibi internet devlerinin istediği medya içerikleri yayımlanacak.

Yapımcılar ve yönetmenler sadece dijital platformların istediği konseptte düşük bütçeli, vasat yapımlar çekmek zorunda kalacaklar."