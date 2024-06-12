Google yetkilileri ’dijital telif’ için Meclis’e geliyor! Tarih belli oldu | Avrupa’da neyse Türkiye’de o uygulama

AVRUPA'DA NEYSE TÜRKİYE'DE DE O! Yayman, "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlatan Yayman, bir ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve bir masa belirlediklerini söyledi.

TARİH BELLİ OLDU: MECLİS'E GELİYORLAR

Bu masada Dijital Mecralar Komisyonu, Kültür Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, medya temsilcileri olduğunu aktaran Yayman, "Bu masada Google da oturacak. Google yetkilileriyle konuştuk; her zaman TBMM'ye geleceklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarını paylaşacaklarını ifade ettiler. 25 Haziran'da Google yetkilileri TBMM'ye gelecek." bilgisini verdi.