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Google yetkilileri 'dijital telif' için Meclis’e geliyor! Tarih belli oldu | Avrupa'da neyse Türkiye'de o uygulama

Dijital platformlarda haksız rekabetin önüne geçmek ve haberin telifinin korunması gibi birçok kalemde adım için “Dijital Telif Yasası” hazırlıkları devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 25 Haziran’da Google yetkililerinin Meclis’e geleceğini duyurdu. Yayman, “Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:27 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:34
Google yetkilileri ’dijital telif’ için Meclis’e geliyor! Tarih belli oldu | Avrupa’da neyse Türkiye’de o uygulama

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun hazırlıklarına devam ettiği 'Dijital Telif Yasası'yla haksız rekabetin önlenmesi ve haber telifinin korunması amaçlanıyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "dijital telif" gündemiyle 25 Haziran'da yapacakları toplantıda Google yetkililerini dinleyeceklerini söyledi.

Dijital Telif Yasası şart!

AVRUPA'DA NEYSE TÜRKİYE'DE DE O!
Yayman, "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlatan Yayman, bir ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve bir masa belirlediklerini söyledi.

TARİH BELLİ OLDU: MECLİS'E GELİYORLAR
Bu masada Dijital Mecralar Komisyonu, Kültür Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, medya temsilcileri olduğunu aktaran Yayman, "Bu masada Google da oturacak. Google yetkilileriyle konuştuk; her zaman TBMM'ye geleceklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarını paylaşacaklarını ifade ettiler. 25 Haziran'da Google yetkilileri TBMM'ye gelecek." bilgisini verdi.

Google yetkililerinin Türkiye'de yaptıkları çalışmaları anlatacağını kaydeden Yayman, Komisyonun sadece "dijital telif" gündemiyle toplanacağını söyledi.

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Bu konunun dünyada da Türkiye'de de çok tartışıldığına dikkat çeken Yayman, "Bu konunun birkaç ayağı var. Birincisi haberin dijital telif konusuna girecek olması; ikincisi Google yetkililerinin Türkiye'de telif konusunda masaya oturmaları; üçüncüsü ise bu konuyla ilgili yasal çerçevenin hazırlanması." diye konuştu.

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"
Haberin telif konusu haline gelmesi ve dijitalleşme nedeniyle reklam, ilan gelirlerinin düşmesine bağlı olarak gerçek anlamda haberciliğin ölüme terk edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yayman, emeğin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi noktasında çalışmaları olduğunu bildirdi.

Dijital telif konusunda adım adım ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, "Çok büyük beklentiye girmeden, realist bir bakış açısıyla yol alacağız. Bu konuda biz kararlıyız, tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu ilerleyen günlerde hızlı bir biçimde sonlandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e destekleri için teşekkür eden Yayman, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onlarla da uyum, iletişim içerisinde bu konuyu olgunlaştırıyoruz. Önce Komisyonda bu konuyu olgunlaştıracağız. Tüm tarafları bir araya getireceğiz ve herkesi dinleyeceğiz. Şu anda 'Bizim teklifimiz hazır' demiyoruz. Bu teklifi ortak akılla hazırlayacağız. Yaz döneminde bu çalışmaları olgunlaştırır, bir çerçeve içerisine alırsak en azından Meclis açıldığı zaman bile Genel Kurula gelmesi çok çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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