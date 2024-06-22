KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDEN 7 MİLYON 654 BİN 309 ARAÇ GEÇTİ Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7,6 milyonun üzerinde aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3 milyon 328 bin 127, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 258 bin 970, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3 milyon 128 bin 398, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 737 bin 128, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 151 bin 825, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan ise 49 bin 861 araç geçişi oldu" dedi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE REKOR

13 Haziran tarihinde 186 bin 828 araç geçişi ile açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü ise 684 bin 398, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ise 130 bin 753 aracın kullandığını söyledi.

Ulaşım altyapısına yaptıkları yatırımlar sayesinde vatandaşlara güvenli bir seyahat imkanı sunduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Otoyollarımızla bu Kurban Bayramı'nda da halkımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen gerekse de Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerimiz sayesinde vatandaşlarımız bayramda sevdiklerine kavuştular." dedi.