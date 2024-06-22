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Bayramda "yoğun" trafik: Otoyollardan geçen araç sayısı belli oldu | Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden rekor geldi

Kurban Bayramı tatili trafik verileri açıklandı Verileri açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 14-21 Haziran tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve köprüler ile birlikte Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan otoyol ve köprülerden toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 10:48 Güncelleme 22 Haziran 2024, 11:12
Bayramda yoğun trafik: Otoyollardan geçen araç sayısı belli oldu | Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden rekor geldi

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollarda büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Bayramda "yoğun" trafik

OTOYOL VERİLERİ AÇIKLANDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili otoyol kullanım verilerini açıkladı. Uraloğlu otoyol ve köprülerden geçen toplam 21 milyon 67 bin 377 aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

NEREDEN KAÇ ARAÇ GEÇTİ?
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında bu otoyollardan toplam 13 milyon 413 bin 68 aracın geçiş yaptığını söyledi.

14–21 Haziran tarihleri arasında Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını kaydetti.

Uraloğlu, "14-21 Haziran tarihleri arasında Adana Otoyolumuzdan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolumuzdan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolumuzdan da 1 milyon 587 bin 79 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarından da toplam 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu" diye konuştu.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDEN 7 MİLYON 654 BİN 309 ARAÇ GEÇTİ
Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7,6 milyonun üzerinde aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3 milyon 328 bin 127, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 258 bin 970, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3 milyon 128 bin 398, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 737 bin 128, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 151 bin 825, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan ise 49 bin 861 araç geçişi oldu" dedi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE REKOR
13 Haziran tarihinde 186 bin 828 araç geçişi ile açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü ise 684 bin 398, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ise 130 bin 753 aracın kullandığını söyledi.

Ulaşım altyapısına yaptıkları yatırımlar sayesinde vatandaşlara güvenli bir seyahat imkanı sunduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Otoyollarımızla bu Kurban Bayramı'nda da halkımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen gerekse de Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerimiz sayesinde vatandaşlarımız bayramda sevdiklerine kavuştular." dedi.

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