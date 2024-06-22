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Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 7. günü (21 Haziran 2024 Cuma) 24 saatlik sürede, 597 trafik kazası meydana geldiğini ve 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, bayram tatili boyunca yaşanan kazalarda ise 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 08:50 Güncelleme 22 Haziran 2024, 09:19
Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin yaralandığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti.

597 kaza 13 can kaybı



DÜN 597 KAZA MEYDANA GELDİ
Bayram tatilinde dün 597 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1007 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yerlikaya, dün denetlenen 406 bin 165 araçtan 21 bin 129'una hız ve radar işlemi, 39 bin 21'ine ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN
Bayram tatilinin 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam 62, yaralananların ise 8 bin 690 olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."

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