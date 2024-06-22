Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde 597 kaza meydana geldi! 13 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki trafik kaza larında 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 690 kişinin yaralandığını bildirdi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti.





DÜN 597 KAZA MEYDANA GELDİ

Bayram tatilinde dün 597 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1007 kişinin de yaralandığını aktardı.