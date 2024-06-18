ABD’de hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci’nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?

ABD 'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur 'un annesi Eylem Tok 'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.





İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok, kaçtıkları ABD'de bir kez daha hakim karşısına çıktı. Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde Türkiye'ye iadesinin görüşüldüğü duruşmaya Tok, turuncu tutuklu kıyafeti ile getirildi. Tok'un avukatı Brendan Kelly, davanın düşmesi ve Tok'un tutuksuz yargılanmasını talep etti.









Yargıç, Tok'un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Tok'un tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Tok'un bir sonraki duruşmaya farklı bir avukatla katılması beklenirken, mevcut avukatı Kelly duruşma sonrası sorulara cevap vermeden adliyeden hızla uzaklaştı.