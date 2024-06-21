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Timur Cihantimur'un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston'da yakalanmaları planlı mıydı?

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi. Avukatlar, Timur Cihantimur'un ilk tutuklandığında gözetim evinde kötü şartlar altında yaşadığını üç gün izole biçimde yalnız ve çıplak tutulduğunu ve yüzünde darp izleri olduğunu iddia etti. Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için tesisin şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi. Bülent Cihantimur'un ABD'de 2 evi olduğu ve akrabaları bulunduğu öğrenildi. Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan da ortaya çarpıcı bir idddia attı. Orhan, Cihantimur’un, Boston’da polislere bilerek yakalandığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:13 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:00
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

Timur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen KearneyTimur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen Kearney

GİYSİLERİ ÇIKARTILDI
Avukatlar, Timur Cihantimur ilk tutuklandığında gözetim evinde üç gün izole biçimde yalnız başına tutulduğu ve sanki intihar girişiminde bulunacakmış gibi elbiselerinin de bir kısmının çıkarılarak bu sürede gözetim altında kaldığını söylediler.

Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular.

Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in iddiasına göre; avukatlar Timur Cihantimur'un gözetim evinden çıkarılarak Amerika'daki akrabalarının ( Bülent Cihantimur'un kuzeni) gözetiminde hâkimin uygun göreceği bir şekilde kalmasını istediklerini söylediler. Elektronik kelepçe sokağa çıkma yasağı ya da sadece belli bir okula ya da bir işe gitmesine izin verilecek şekilde ev hapsi uygulaması benzeri bir uygulamanın mümkün olabileceğini belirttiler.

KAÇMA FİKRİ ANNEYE AİTTİ
Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

Savcıysa Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçtığını dolayısıyla babası ve akrabalarının marifetiyle Amerika'dan da kaçabileceğini ileri sürdü. Hâkimin, "pasaportlarını kimliklerini alırsak nasıl kaçabilir" sorusuna da savcı "babası bir organizasyon yapabilir nüfuzlu biri bu defa kaçak yolla Meksika'dan ya da Kanada'dan Amerika'yı terk edebilir" iddiasında bulundu.

BABASI VARINI YOĞUNU VEREBİLİR
Cihantimur'un avukatları, Bülent Cihantimur'un oğlunun serbest kalması için varını yoğunu ortaya dökmeye hazır olduğunu ifade etti.

MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞADIĞINDAN ŞARTLARI BEĞENMEMİŞ OLABİLİR
Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney ise tam olarak bundan bahsettiğini Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kearney, tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLİRSE CAN GÜVENLİĞİ YOK"
Avukatlar, sanık Türkiye'ye eğer iade edilirse hem cezaevi koşulunda hem de normal hayatında artık can güvenliğinin olmayacağını belirtti.

ABD'DE EVLERİ VAR
Cihantimur ailesinin ABD'de iki tane evlerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Timur Cihantimur duruşmasında karar!

Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, ise duruşmaya ilişkin olarak "Aile adına davayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Savcı ve tutuklu Timur Cihantimur'un avukatları ile görüştüm. Avukatların öncelikli talebi Massacuheut içerisinde daha iyi şartlara sahip bir ıslah evine taşınması. Avukatların dediğine göre bu süreç aylarca sürecek ve şu anda kaldığı yerin psikolojisini bozacağını düşündüklerini belirttiler. Davanın savcısı ise şu anda bulunduğu yerin ihtiyaçları için fazlasıyla uygun olduğunu ve bu şartlarda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ben sonuna kadar aile adına burada dosyayı takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CİHANTİMUR'UN DAVRANIŞLARI NASILDI?
Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Cihantimur'un korkmuş ve gergin görünüyordu. Duruşmaya katılan gazeteciler, sürekli ellerini ovduğunu belirtti.

Timur Cihantimur, cezaevinde temizlik yapmaktan şikayet etti!

Fotoğrafı Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yayımladı.Fotoğrafı Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yayımladı.

Sabıka fotoğrafı ortaya çıkan Cihantimur'un 28 Haziranda 17 yaşına basacağı öğrenildi.

KURYE İHBAR ETTİ HABERİ YANLIŞ
Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan davaya ilişkin çok önemli detaylar paylaştı.

Orhan, Türk kuryenin Cihantimur ve annesi Eylem Tok'u ihbar ettiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Türk kuryenin tanıdığı ve bu şekilde yakalandıkları yanlış bir haber. New York'tayken farklı şehirlere gittikleri için hem Boston polisi tarafından aranıyorlar hem ülke çapında federaller tarafından aranıyorlar. 2 polisin takibiyle okulda yakalanıyorlar. Hatta okulda polisin gelmesini bekliyorlar. Eve kuryenin gelmesi ve tanınması ile yakalanması haberleri doğru değil." dedi.

BİLEREK BOSTON'I SEÇTİLER
Orhan, ikilinin Boston'da okul kaydı yaparken 'bilerek' yakalandığını iddia etti. Orhan'ın açıklamasına göre; hatta ikili polislerin onları okuldan aldıkları belli olsun diye okul önünde uzun süre bekledi.

Normalde New York'ta yaşayan Tok ve Cihantimur'un Boston'da daha hafif yargılama durumu olduğundan bu durumunu planladıkları ileri sürüldü.

Cihantimur'un avukatlarının savunmalarını eğitim üzerinden şekillendirmesi bu durumu destekler nitelikte.

Tok'un iade edileceğini düşündüğünü söyleyen Orhan, "Türkiye ile ABD arasındaki iade sözleşmesine göre belli şartlarla iadenin önünü açıyor. Vatandaşlarınızı, siyasi suçla ilgili suçları iade etmeyebilirsiniz. O ülkede yargılamada hukuka aykırılık görüyorsanız iade etmeyebilirsiniz gibi detaylar var. Yani iddia edilen şartların her iki ülkede de suç olması gerekiyor.

Eylem Tok açısından bu iade koşullarının tamamını sağlıyoruz. Yüzde yüz iade edileceğini düşünüyoruz. Burada delil karartma diye bir durum olmayacak. Bu dava Türkiye'de yargılandığında sadece trafik kazasından yargılanma diye bir dava olmayacak." ifadelerini kullandı.

FEDERAL SUÇLU OLARAK GÖRÜLÜYOR
Öte yandan 'mahkum' bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görüldü.

FEDERAL SUÇ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suç hem Amerika Birleşik Devletleri Senatosu hem de Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve başkan tarafından imzalanarak yasalaştırılan ABD federal mevzuatı tarafından yasa dışı hale getirilen bir eylem.

Cihantimur'un hüküm giyse de giymese de artık ABD'de bir sicil kaydı olacak. Cihantimur, sicil kaydının ABD'de karşısına hep çıkması nedeniyle iş bulmakta da zorlanabilir.

Timur Cihantimur'un kaldığı ıslah evi.Timur Cihantimur'un kaldığı ıslah evi.

REŞİT OLMAYAN ERKEKLERLE AYNI KOĞUŞTA

Gelelim Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevine ilişkin detaylara... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Cihantimur, ABD'de reşit olmayan erkeklerin tutulduğu bir hapishanede mahkum.

Cihantimur'un yayımlanan takvime göre belirlenen günlerde ziyaret edilebildiği öğrenildi.

ANNE 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINDA

Anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi sonrası oğlunu saklamasından dolayı 'anne olması itibarıyla' bir ceza almasa bile kaza yerindeki yaralıların cep telefonlarına el koymasının açık bir suç teşkil ettiği ve bundan dolayı cezaevine gönderilebileceği düşünülüyor. 27 Haziran'da görülecek Tok'un davasında kararın o gün çıkması bekleniyor.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

46 BİNLİK OKUL GEZDİLER

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.

Hakim karşısına çıktılar
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