Uzmanlardan kıyafet uyarısı! Tokat, Sivas, Çorum, ve Erzurum halkı dikkat! Sakın böyle dışarı çıkmayın

Yaz mevsimi geldi ve bazı sağlık sorunları artarak devam ediyor. Tokat, Sivas, Çorum, Erzurum gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlara kıyafet uyarısı yapıldı. Yaz mevsimiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı uzmanlar peş peşe açıklamalarda bulundu. Bu hastalık, özellikle kırsal kesimlerde yaygın olarak görülüyor.
KOYU RENKLİ VE TENİNİZİ GÖSTEREN KIYAFETLERİ GİYMEYİN
Uzmanlar, kırsal alanlarda, bağ, bahçe, tarla, orman ve piknik alanları gibi riskli bölgelerde açık renkli ve cildi göstermeyen kıyafetler giyilmesi gerektiğini belirtti. Pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının, kenelere karşı önemli bir korunma yöntemi olduğu vurgulandı.
ERKEN TANI VE KORUNMA ÖNEMLİ
KKKA virüsü, iç bölgelerde, özellikle İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Orta Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yaygın olarak görülüyor. Bu virüsün görüldüğü endemik bölgelerde, her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüksek.