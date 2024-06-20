Uzmanlardan kıyafet uyarısı! Tokat, Sivas, Çorum, ve Erzurum halkı dikkat! Sakın böyle dışarı çıkmayın

Hastalığın belirtileri halsizlik, yüksek ateş ve kırgınlık gibi genel enfeksiyon belirtileriyle başlıyor. İleri aşamalarda ise tüm vücutta ve iç organlarda kanamalara neden olarak ciddi bir hastalığa dönüşüyor. Her 20 kişiden birinde ölümcül olabilen bu hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, eksilen kan ürünlerinin yerine konması ve organ yetmezliği belirtilerine yönelik destek tedavileri uygulanıyor.

KENE NASIL ÇIKARILIR?

Kenenin ısırması durumunda en yakın hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen uzmanlar kene ısırması durumunda mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurup eğitimli bir sağlık personelinin keneyi usulüne uygun olarak çıkarmasını öneriyor. Hastalık bulaşma riski kenenin vücutta kaldığı süre ile doğru orantılı olduğundan kene en kısa zamanda çıkarılmalıdır.

Vücuda yapışmış keneler, hijyen ortamı sağlanıp eldiven giyildikten sonra ezilmeden, ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla, vida çıkarır gibi sağa sola çevrilerek çıkarılmalı. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerine sigara basmak veya kolonya ve gazyağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır.