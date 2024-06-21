Timur Cihantimur cezaevinde nasıl intihara mı kalkıştı? Neden çırılçıplak soyuldu? Savcıdan avukata ’Porsche’ cevabı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci 'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantim ur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı. Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Timur Cihantimur'un kaldığı yer.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

GİYSİLERİ ÇIKARTILDI

Avukatlar, Timur Cihantimur ilk tutuklandığında özetim evinde üç gün izole biçimde yalnız başına tutulduğu ve sanki intihar girişiminde bulunacakmış gibi elbiselerinin de bir kısmının çıkarılarak bu sürede gözetim altında kaldığını söylediler.

Avukatlar, bu tarz tek başına izole şekilde tutmanın çocuk gözetim evlerinde ancak bir ceza uygulaması olarak yapıldığını oysa Timur Cihantimur'a daha girdiği ilk günden böyle bir ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını dolayısıyla yapılan uygulamanın Cihantimur'un kişisel haklarının ihlali anlamına geldiğini savundular.

Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in iddiasına göre; avukatlar Timur Cihantimur'un gözetim evinden çıkarılarak Amerika'daki akrabalarının gözetiminde hâkimin uygun göreceği bir şekilde kalmasını istediklerini söylediler. Elektronik kelepçe sokağa çıkma yasagi ya da sadece belli bir okula ya da bir işe gitmesine izin verilecek şekilde ev hapsi uygulaması benzeri bir uygulamanın mümkün olabileceğini belirttiler.

KAÇMA FİKRİ ANNEYE AİTTİ

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

Savcıysa Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçtığını dolayısıyla babası ve akrabalarının marifetiyle Amerika'dan da kaçabileceğini ileri sürdü. Hâkimin, "pasaportlarını kimliklerini alırsak nasıl kaçabilir" sorusuna da savcı "babası bir organizasyon yapabilir nüfuzlu biri bu defa kaçak yolla Meksika'dan ya da Kanada'dan Amerika'yı terk edebilir" iddiasında bulundu.

MİLYON DOLARLIK EVDE YAŞADIĞINDAN ŞARTLARI BEĞENMEMİŞ OLABİLİR

Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney, bahsedilen tesisin o kadar da kötü bir yer olmadığını ama milyon dolarlık bir evde yaşayan ve annesinin Porsche'si ile gezen birisi için şok edici bir mekan olmasının normal olduğunu söyledi.

Aci ailesi adına duruşma sonrası açıklama yapan Turks in Boston Derneği'nin kurucusu Esat Gök, "Aile adına davayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Savcı ve tutuklu Timur Cihantimur'un avukatları ile görüştüm. Avukatların öncelikli talebi Massacuheut içerisinde daha iyi şartlara sahip bir ıslah evine taşınması. Avukatların dediğine göre bu süreç aylarca sürecek ve şu anda kaldığı yerin psikolojisini bozacağını düşündüklerini belirttiler. Davanın savcısı ise şu anda bulunduğu yerin ihtiyaçları için fazlasıyla uygun olduğunu ve bu şartlarda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ben sonuna kadar aile adına burada dosyayı takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



CİHANTİMUR'UN DAVRANIŞLARI NASILDI?

Cihantimur duruşmaya 18 yaşından küçük olduğu için elleri kelepçeli gelmedi. Üzerinde krem rengi diyebileceğimiz hapishane tulumu vardı. Cihantimur'un korkmuş ve gergin görünüyordu. Duruşmaya katılan gazteciler, sürekli ellerini ovduğunu belirtti.