FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?

Fetullahçı Terör Örgütü içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgütte parçalanmalara neden oldu. FETÖ'ye bağlılık giderek azalmaya ve kopuşlar yaşanmaya başlarken haşhaşi örgütü yeni hainlikler peşinde koşuyor.
FETÖ'CÜLERDEN BIDEN'A MEKTUP
FETÖ, içindeki derin çatlağı gidermek için ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'cüler kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunmaya hazırlanıyor.
Üstelik hazırlanan mektupta ABD'li bazı kongre üyelerinin de katkısı var.
Joe Biden
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİLER
FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik "haksız politikalar" izlendiğine yer veriyor.
Terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
3 İSİM VERDİLER
FETÖ'cüler, Türkiye'nin içişlerini ilgilendiren konulara da mektupta değiniyor. Örgüt mensupları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'a şikâyet ediyor.