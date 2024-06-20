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FETÖ'den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden'a mektup: Türkiye'yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?

Fetullahçı Terör Örgütü iç savaş yaşarken bir yandan da Türkiye'ye karşı kirli planlar yürütmeyi sürdürüyor. FETÖ'cüler NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye’yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduklarını gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı. FETÖ'nün skandal mektubunda ABD Başkanı Bıden'dan Türkiye'ye baskı yapması isteniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 11:01 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:56
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?

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Fetullahçı Terör Örgütü içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgütte parçalanmalara neden oldu. FETÖ'ye bağlılık giderek azalmaya ve kopuşlar yaşanmaya başlarken haşhaşi örgütü yeni hainlikler peşinde koşuyor.

FETÖ'CÜLERDEN BIDEN'A MEKTUP
FETÖ, içindeki derin çatlağı gidermek için ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'cüler kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunmaya hazırlanıyor.

Üstelik hazırlanan mektupta ABD'li bazı kongre üyelerinin de katkısı var.

Joe BidenJoe Biden

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİLER
FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik "haksız politikalar" izlendiğine yer veriyor.

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3 İSİM VERDİLER
FETÖ'cüler, Türkiye'nin içişlerini ilgilendiren konulara da mektupta değiniyor. Örgüt mensupları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'a şikâyet ediyor.

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Mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor.

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ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımının "insan hakları temelli" olması talep edilip, ABD Başkanı Bıden'ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

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FETÖ'CÜLERİN TÜRKİYE'YE DÖNME ÇABALARI
Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri Fetullahçı Terör Ögütü'ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması.

Örgüt mensupları, ABD Başkanı'na yazdıkları mektup ile 15 Temmuz'da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden "aklanmanın" yollarını arıyor.

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FETÖ'cüler, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SABOTAJ GİRİŞİMİ!
FETÖ, Temmuz 2024'te ABD'de yapılacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta "son kozunu" oynuyor. ABD Başkanı Bıden'a verecekleri mektubun NATO Liderler Zirvesi'nde de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe BidenBaşkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden

Türkiye'ye karşı kara propaganda yaparak gündemi kendi istedikleri yöne çevirmeye çalışıyorlar.

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