FETÖ’den NATO zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’a mektup: Türkiye’yi şikayet ettiler! Hangi 3 ismi verdiler?

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Fetullahçı Terör Örgütü içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgütte parçalanmalara neden oldu. FETÖ'ye bağlılık giderek azalmaya ve kopuşlar yaşanmaya başlarken haşhaşi örgütü yeni hainlikler peşinde koşuyor. FETÖ'CÜLERDEN BIDEN'A MEKTUP

FETÖ, içindeki derin çatlağı gidermek için ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden ve Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdığı ortaya çıktı.