Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi: Önce Putin sonra Biden! Görüşme tarihleri belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Temmuz ayı yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak.
3-4 TEMMUZ'DA ASTANA'DA OLACAK
Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şangay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Kazakistan Astana'da olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Temmuz ayı yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak.
3-4 TEMMUZ'DA ASTANA'DA OLACAK
Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şangay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Kazakistan Astana'da olacak.
PUTİN İLE KRİTİK TEMAS
Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde görüşmeyi açıklayan Putin, "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler. dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum. Astana süreci devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.
AZERBAYCAN'A GİDECEK
Putin ile temaslarının ardından Azerbaycan'a gidecek olan Erdoğan, Şuşa kentini ziyaret edecek, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Ziyaretin gündeminde bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci olacak.
ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞME NATO ZİRVESİNDE
Başkan Erdoğan 9-10-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bu zirvede başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak ülkesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek.
GAZZE MASADA
Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi başlıklar olacak.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılacak Başkan Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.
BM'DE GAZZE İÇİN KRİTİK MESAJLAR VERECEK
Başkan Erdoğan, Eylül ayında ise yeniden ABD'ye gidecek. 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış toplantılarına katılacak olan Erdoğan, buradan Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili kritik mesajlar verecek.