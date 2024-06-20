Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi: Önce Putin sonra Biden! Görüşme tarihleri belli oldu

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Ziyaretin gündeminde bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci olacak.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞME NATO ZİRVESİNDE

Başkan Erdoğan 9-10-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bu zirvede başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak ülkesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek.

GAZZE MASADA

Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi başlıklar olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılacak Başkan Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.

BM'DE GAZZE İÇİN KRİTİK MESAJLAR VERECEK

Başkan Erdoğan, Eylül ayında ise yeniden ABD'ye gidecek. 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış toplantılarına katılacak olan Erdoğan, buradan Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili kritik mesajlar verecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN