FETÖ'cü Ebuseleme Gülen'den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz'ün çirkin "oyunu"!

FETO KAÇIRILDI Elebaşı Fetullah Gülen 'in yeğeni Ebuseleme Gülen 'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan , Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi.

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz 'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.

EBUSELEME GÜLEN'DEN BU KEZ 15 TEMMUZ İTİRAFLARI Örgütün Pensilvanya'daki ininde derin bir sessizlik hakimken Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen bu kez 15 Temmuz itiraflarında bulundu.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İTİRAFI: ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ

Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."

Not: Ebuseleme Gülen itirafında elebaşı Gülen'in kendisi ile birlikte yanında olan bir isme bu itirafta bulunduğunu söylüyor ancak röportajı paylaşan FETÖ'cü Ahmet Dönmez o ismi "bip"lediği için isim anlaşılamıyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN 17 TEMMUZ PLANLI ÇİRKİN OYUNU

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.