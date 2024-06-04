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FETÖ'cü Ebuseleme Gülen'den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz'ün çirkin "oyunu"!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulundu. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"dan FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını, "Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz." İfadeleriyle kendilerine söylediğini itiraf etti.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:12 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:12
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iç savaşla karıştı.

FETO KAÇIRILDI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi.

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EBUSELEME GÜLEN'DEN BU KEZ 15 TEMMUZ İTİRAFLARI
Örgütün Pensilvanya'daki ininde derin bir sessizlik hakimken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen bu kez 15 Temmuz itiraflarında bulundu.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme GülenFETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İTİRAFI: ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ
Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."

Not: Ebuseleme Gülen itirafında elebaşı Gülen'in kendisi ile birlikte yanında olan bir isme bu itirafta bulunduğunu söylüyor ancak röportajı paylaşan FETÖ'cü Ahmet Dönmez o ismi "bip"lediği için isim anlaşılamıyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN 17 TEMMUZ PLANLI ÇİRKİN OYUNU
FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.

Firari FETÖ'cü Adil ÖksüzFirari FETÖ'cü Adil Öksüz

Gülen şu itiraflarda bulundu:

"Adil Öksüz, 17 Temmuz'a Tayyip Erdoğan'ı pislik içinde, hırsız, katil gösteren bir Playstation oyunu hazırlamamızı istedi. Oyunu hazırlanmasının sebebini ise "Gençlere 20 sene sonra bile böyle adamlarla mücadele ettiğimizi aşılamamız" lazım dedi. 17 Temmuz'da onay alacağız, direkt 2 milyon dolar, devamındaki 1 yılda da kademeli olarak 20 milyona kadar kademeli olarak eklenecek. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz, şu an üzerimizde öyle bir baskı var ki değil 2 milyon 20 bin dolar bulamazsınız dedim. Adil Öksüz gülerek birkaç ay sonra görürsünüz, biz yaparız, bu ülke bizim dedi. Çok kibirliydi."

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