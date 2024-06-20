Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Uşak’taki orman yangını kontrol altına alındı

BAKAN YUMAKLI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uşak 'ta önceki akşam tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.



